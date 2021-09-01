瑞銀亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤31日表示，中國人民銀行的貨幣政策已經回歸常態，結束收緊政策的過程，面對下半年經濟趨緩，年內仍可能再次降準，但不會降息。她預計，大陸第三季GDP增速在6％以下，2021全年GDP增速在8.2％。

路透報導，汪濤31日在媒體電話會議上表示，大陸下半年財政政策會持續發力，地方債發行將提速。隨著銀行壞帳及違約個案上升，政府會加快金融業重組以化解債務風險，對影子信貸、互聯網金融以及地方融資平台的監管仍將嚴格，亦會推出更多財政政策支持經濟。

物價方面，由於基期因素加上終端價格逐漸反映上游成本調整，下半年消費者物價指數（CPI）會溫和反彈至2％左右，預計2021全年平均為1.3％。另外，全球大宗商品的價格仍未出現明顯下行，預期生產者物價指數（PPI）仍將維持高點。

汪濤表示，宏觀經濟下行的風險來自疫情的不確定，預計第三季中國經濟增速在6％以下，第四季降至4％左右，2021全年GDP增速在8.2％。人行可能再次降準釋出長期流動性，以此取代中期借貸便利（MLF），市場利率亦會下降，但年內不會降息。

另外，渣打銀行首席經濟學家丁爽也認為，為確保流動性，人行可能再度降準以增加貨幣供應，預計第四季再降準50個基點。

(時報資訊)