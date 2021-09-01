美國氣候特使凱瑞（John Kerry）於8月31日抵達天津，這是繼4月份之後第二次的訪中行程，期間他將與中國氣候變化事務特使解振華會晤。外媒報導，凱瑞此行將施壓中國暫停國際燃煤投資，然而，在中美關係持續緊張之際，外界並不看好雙方的合作前景。

綜合外媒報導，美國國務院和中國生態環境部先後公布，凱瑞應中方邀請於8月31日至9月3日訪中，解振華與凱瑞計畫在天津舉行會談。雙方將針對凱瑞4月份首次訪中後所提出的「中美應對氣候危機聯合聲明」，以及11月登場的聯合國氣候變化框架公約第二十六次締約方大會等議題進行討論。

在凱瑞前往中國之前，已先在日本東京和日本外相茂木敏充會面，美日達成共識，要求中國為全球減排做出更多貢獻。凱瑞隨後也與日本首相菅義偉會晤。

華爾街日報引述消息人士透露，凱瑞此行的目的是向中國官方施壓，要求其宣布暫停為國際燃煤項目提供資金。總部位在北京的國際綠色金融研究所日前發表研究顯示，2021年以來，中國並未資助任何新的外國煤廠或投資項目，為2013年實施基礎設施「一帶一路」倡議起首見。

凱瑞訪中的同時，中美經貿關係也再現波折。路透報導，中國當局已指示位於成都的中國西南美國商會停止運作，該商會無黨派、非盈利，且為中國西南地區最大和最具影響力的外國商會之一。中國西南美國商會會長王曉東表示，中國民政部正在執行各國在中國境內只能保留一個正式商會的規定。

(時報資訊)