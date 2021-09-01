在大陸各地接連推出打房新規、眾多房企爆發債務危機的當下，大陸住建部8月31日表示，始終堅持房子是住的、不是炒的定位。住建部重申整頓房市決心，或影響市場對下半年房價的預期。

大陸住建部部長王蒙徽31日在記者會上表示，大陸已建造世界上最大的住房保障體系，2019年時城鎮與農村居民人均住房建築面積分別為39.8、48.9平方公尺，也累計建設各類保障性住房和棚改安置住房逾8千多萬套，幫助2億多困難群眾改善住房條件。在「十四五」期間將以發展保障性租賃住房為重點，完善體系。

對於穩定房價地價方面，王蒙徽指出，自2018年實施房地產長效機制後，就始終堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位來調控市場，督促地方不把房地產作為短期刺激經濟的手段，建立因城施策、因地制宜的機制加強房地產市場監管與整治。未來將繼續往穩地價、穩房價、穩預期方向，促進房地產市場平穩健康發展。

大陸房價自2019年5月年增速10.5％高點放緩，至2020年12月一度降至年增3.8％，但隨之反彈，2021年5月增速上升至4.9％，隨後各地方陸續頒布打房措施，展現官方縱然有下半年經濟壓力，也要抑制房地產過熱的決心。

8月初時深圳提出要大學區招生、教師交流制度，重挫學區房價。杭州將限購規定升溫。北京也增加措施，限制防堵假結婚、真買房等漏洞。

中共中央財經委在8月17日會議上，也提及住房供應和保障體系，隨後各地方接連使出新手段打房，例如合肥罕見同時在熱點學區推出限購以及限價措施，北京則頒布大陸首個住房租賃條例，從租房領域控管房價。

此外，鑑於此前各城市首批集中供地的項目調控未有成效，處於高溢價的狀態，長沙、上海等11座城市在8月陸續延後第二批的作業。中國證券報指出，近期四大一線城市多家國有銀行與城市商業均緊縮房貸額度，甚至暫停二手房貸款。

另一方面，大陸房地產企業近期連環爆債務危機，恒大、陽光100等房企深陷債務違約風波，金融風險上升。在大陸房市調控政策「三條紅線」試點一周年之際，融創中國董事長孫宏斌8月31日表示，三條紅線的防控是有必要的，目前政策堅決讓房價有不上漲預計，預計房企下半年壓力大，會開始降價，市場會比較慘烈。

(時報資訊)