美國熱門玩具廠商近日相繼警告，受累於全球航運危機和缺工等因素，將使今秋假期購物季的玩具供應大受限制，零售架上可能出現缺貨情況。

兩家玩具大廠執行長近期向CNN Business指出，擔憂供應鏈的問題以及連帶的成本上漲，可能導致許多小孩在耶誕節無法得到他們想要的禮物。他們並提醒家長們，要儘早完成購物季的採買。

MGA娛樂公司執行長賴瑞安（Isaac Larian）表示，「今年玩具產品將出現缺貨。市場會出現需求，但是供應卻無法滿足需求。」

未上市的MGA娛樂旗下擁有且經銷的品牌包括小泰克（Little Tikes）、七彩時尚（Rainbow High）娃娃、驚喜寶貝蛋（L.O.L. Surprise!）等。根據市調機構NPD Group資料，驚喜寶貝蛋是過去幾年最熱門的玩具品牌之一，並且是2020年最暢銷玩具。

賴瑞安本周坦言，他對馬士基等航運公司感到「很沮喪」，包括他在內的玩具業高層皆指控這些航運商因全球海運貨櫃短缺而趁機哄抬漲價。

他提到，「去年貨櫃運費3,200美元，現在漲到2.2萬美元。原物料與勞工成本皆大幅攀升。我們看見未計入物流的中國製造產品成本躍升23％，這些都會推升零售價格。」

賴瑞安指出，就算付出更高費用讓產品運送到美國港口，但貨車司機人力短缺，使得產品送到倉庫以及運往零售架上販售的困難度也增加。

他說：「過去30天，我們在46艘船上共計數百個貨櫃都停泊在洛杉磯港和長灘港外海，就算有足夠人力卸貨，卻沒有足夠貨車可以載貨。」

Basic Fun執行長福爾曼（Jay Foreman）本周也表達類似的難題。該公司持有且經營費雪（Fisher Price）、Tonka等品牌玩具，福爾曼提到，一些產品被卡在海運貨櫃，一些產品則在中國工廠裡「不斷囤積」，這使他未來幾周更難補足零售店架上的商品。

(時報資訊)