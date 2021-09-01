視訊會議軟體商Zoom 30日（周一）盤後公布上季業績告捷，營收首度突破10億美元大關，儘管如此，由於營收創近年最低增幅、該公司同時警告視訊會議需求趨緩比預期更快、以及本季獲利財測遜於市場預估等消息打擊，周二股價摜破300美元支撐，暴跌16％。

Zoom本會計年度第二季（5到7月）營收較去年同期增長54％至10.2億美元，每股盈餘1.04美元，兩者皆優於分析師預估。但根據FactSet追蹤自2018年4月起的數據，顯示Zoom上季營收年增速度為歷來最慢。

受惠於先前因遠端上班潮帶來的龐大需求，Zoom去年同期營收躍升逾三倍，本財年第一季年增幅也達191％，根據該公司財測，本季年增幅約只有31％。

但展望第三季，Zoom預期營收介於10.15億到10.20億美元，與路孚特調查分析師預估的10.13億美元差不多，但每股盈餘估計1.07到1.08美元，低於市場預估的1.09美元。

疫情帶動視訊會議軟體Zoom大受歡迎，但隨著學校逐漸開放，更多企業員工返回辦公室，加上來自思科Webex、微軟Teams等對手的競爭，皆使Zoom營運面臨壓力。

Zoom財務長史蒂科博格（Kelly Steckelberg）表示，「我們原就認為到年底前需求會趨緩，但發生速度比預期更快一些。」

史蒂科博格指出，目前Zoom Phone雲端手機服務擁有200萬個用戶，高於三個月前的150萬。

展望全年，Zoom預期年度經調整後每股盈餘達4.75到4.79美元，營收介於40.05億到40.15億美元，最新財測遠高上次財測與市場預期。先前該公司估全年每股盈餘4.56～4.61美元，年度營收39.8億到39.9億美元。分析師預估全年每股盈餘4.67美元、營收40.1億美元。

(時報資訊)