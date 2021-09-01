在股神巴菲特於8月30日迎來91歲大壽的同時，他持續確保旗下投資公司柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）與潛在接班人能受惠於科技經濟，投資布局從原本清一色的舊經濟，改為一路加碼新經濟配置比重。柏克夏近年加碼蘋果等科技類股、投資新創公司與買回庫藏股，科技股比重已達45％。

柏克夏偏愛的投資標的向來屬於傳統經濟支柱，從鐵路、電池、保險再到零售。也因為如此，柏克夏錯失了亞馬遜這類的飆股。然而有「奧馬哈先知」之稱的巴菲特，近年對於「非傳統投資」抱持開放態度，讓柏克夏擁抱科技股和新創公司。

根據InsiderScore.com數據，柏克夏大買蘋果股票，讓科技股占投資組合比重攀升至45％。柏克夏在2016年首度投資蘋果，目前持股價值已膨脹至1,200億美元，並成為柏克夏最大持股。反觀十年前，柏克夏對科技類股興趣缺缺，除了IBM外，鮮少投資其他科技企業。

此外，柏克夏為了追求成長，也開始涉足股票首次公開發行（IPO）和投資未上市公司，一反之前的冷淡態度。外界猜測是巴菲特的左右手康姆斯（Todd Combs）與魏斯勒（Ted Weschler）主導這些投資，打破柏克夏的傳統。

Edward Jones分析師沙納漢（James Shanahan）指出，「柏克夏的投資組合大幅異於以往，如今開始擁抱新經濟。巴菲特給予康姆斯和魏斯勒更多彈性和機會，讓他們涉足新領域。」此外，柏克夏開始投資剛上市或未上市新興公司，例如在2018年巴西金融科技公司StoneCo上市後數日，買下該公司股票，如今持股超過7億美元。StoneCo上市迄今股價翻漲一倍。

柏克夏近年並未有大型收購計畫，儘管大手筆實施庫藏股計畫，但截至6月底止，帳上仍有多達1,440億美元現金。

柏克夏在沒有找到合適的收購標的下，選擇將資金返還股東，第二季買回60億美元自家股票，上半年合計買回126億美元。柏克夏2020年的庫藏股規模創下247億美元紀錄。

(時報資訊)