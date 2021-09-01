韓國政府周二（8月31日）公布總統文在寅五年任期最後一次年度預算案，明年預算支出將較今年增加8.3％，達到604.4兆韓元（約5,184億美元）的歷史新高紀錄，債務占國內生產毛額（GDP）比重也將突破50％，同創新高。

這項創紀錄的預算支出計畫，將使得政府債務占GDP的比重從今年估計的47.3％提高至50.2％，改寫歷史新高。韓國早已債台高築，明年預算案恐令該國財政赤字雪上加霜。

韓國企劃財政部官員表示：「我們舉債比重將超過GDP一半以上，但隨著財政體質改善，明年收支差異將可看到明顯改善。」但該部門預估，韓國舉債比重還會再攀升，2025年預估成長至GDP的58.8％。

新冠肺炎疫情延燒，迫使立場左傾的文在寅政府在預算目標方面做出妥協，自去年初以來已六度追加額外支出。此舉導致政府債務佔GDP的佔比持續攀升，高於他2017年接任時的四成左右。

該支出計畫的三分之一，約216.7兆韓元將用於改善社會福利與創造就業。韓國人口迅速老化，速度在經濟合作暨發展組織（OECD）裡名列前矛，導致社會成本攀升並帶來長期問題。

韓國政府亦保留11.9兆韓元給環境相關領域，以協助該國於2050年實現碳中和目標。另外55.2兆韓元則用於國防軍事支出。

韓國維持財政擴張政策，意在拯救備受疫情衝擊的經濟，同時提供小型企業與弱勢族群必要支援。

韓國企劃財政部表示，他們將於2022年發行167.4兆韓元公債，希望替不斷攀升的財政赤字籌措資金。

據韓國央行預測，該國經濟今年可望復甦、預估成長4％，遠優於2020年全年萎縮0.9％。該央行上周宣布升息1碼至0.75％，此為2018年11月來首次升息，也是疫情爆發以來第一個升息的亞洲國家央行。

(時報資訊)