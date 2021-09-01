美國商業環境風險評估公司（BERI）31日公布，2021年第二次（8月）「投資環境風險評估報告」指出，台灣投資環境風險評比（POR）排名居全球第四名，與2021年第一次評估同名，總分61分，也與前次同分，在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓。

BERI每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等三大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。台灣投資環境風險在這次評比列為1C等級；展望2022年台灣排名全球第三`名，評分62分，而2026年也居全球第3名，評分66分。

亞洲地區，台灣排名僅次韓國，其他亞洲國家排名分別為新加坡（全球第5名）、中國大陸（第10名）、日本（第14名）、印尼 （第19名）、越南（第20名）、馬來西亞（第22名）、菲律賓（第24名）、印度（第27名）、泰國（第42名）。

營運風險指標部分，台灣排名全球第三名，評分為63分；次於美國、瑞士。在亞洲排名第1名。經濟部表示，BERI預期我國2022年營運風險排名第三名，2026年排名第三名，主因2021年第一季實質GDP較去年同期增長8.9％，這是10年來最佳表現，主要歸因於出口成長21.3％，再加上6月初工業生產較去年同期增長16.5％，高於前一個月的14.1％，且已連續增長16個月。

至於台灣政治風險指標排名全球第25名、評分40分，名次較上次滑落四名、評分減少一分，在亞洲排名第七名，次於新加坡（第4名）、中國大陸（第5名）、南韓（第8名）、日本（第11名）等。BERI預測，我國2022年政治風險排名將持續退步，降至第27名（41分），但2026年排名將回升至第19名（50分）。

另外，台灣匯兌風險指標列為全球第一名，評分81分；其他亞洲國家排名南韓（全球第3名）、日本（第9名）、新加坡（第11名）。匯兌風險指標共有四項副指標，台灣在「外匯法令架構、國際儲備、外匯創造能力、國外負債」均全球第一。

(時報資訊)