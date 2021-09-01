全球房市強強滾，美國6月房價年增幅度創新高，因為房屋需求持續超過待售住宅數量，加上超低利率而不斷推高房價。亞太區房價上半年也漲不停，新加坡為區內最昂貴。

據標普CoreLogic凱斯席勒評估全美各大都會區平均房價指數，6月年漲18.6％，高於5月的16.8％，為1987年開始推出該指數以來最大漲幅。其中20大和10大都會區房價指數，分別年增19.1％和18.5％。

雖然凱斯席勒最新數據只顯示6月房價，但其他數據顯示美國7月房價持續大漲。

房地產網站Realtor.com指7月待售住宅中間價年增10.3％至38.5萬美元。全美不動產仲介協會（NAR）指7月成屋中間銷售價年增17.8％至近36萬美元。

此外，CNBC比較新加坡、首爾、雪梨和台北等亞太四大城市房價後，發現新加坡房價最高。

據不動產網站PropertyGuru資料，1月到7月的新加坡精華區1到2房住宅中間銷售價約103萬美元，3到4房約250萬美元。其7月的3房價格年增逾5％，主要是疫情爆發後，居家工作模式崛起，讓民眾需要更大生活空間。

韓國首都首爾房價第二高。據韓國不動產app「Zigbang」資料，今年前七月精華區1到2房中間價85.5萬美元，3到4房約180萬美元。

Zigbang大數據部主管咸英真（Ham Young-jin音譯）說，雖然韓國央行8月底升息能為房市降溫，但房價短期內難以下跌。

澳洲不動產網站Domain指上半年間，雪梨1到2房中間價逾57.4萬美元，3到4房約91.5萬美元。上半年的4房中間價較去年同期飆漲37％，為四大城市住宅中間價漲幅最大。

不動產銷售代理商第一太平戴維斯（Savills）指台北今年前六月，1到2房的中間價逾47.3萬美元，3到4房約97.7萬美元。

(時報資訊)