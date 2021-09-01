台股「當沖警示新制」27日上路，就快速發揮抑制短線投機炒作的功能，30日台股成交值不到3,000億元，創今年3月15日以來新低。股民紛紛在PTT發言，認為少了當沖感覺更好 ，因為緩漲比起急漲抱的更安心。

台股近期出現V型反彈，並在壽險、投信及政府基金等法人進場護盤下，低檔加碼逾百億元。反倒是，當沖客及隔日沖大戶近期大幅縮手，當沖買賣總額逐步下滑，由於股市風向的改變，當沖交易步入「賺錢大不易」的時代。

根據證交所資料統計，截至7月底之前， 台股開戶人數已達1,175.35萬戶，較6月增加約7.65萬戶，其中，19歲以下的開戶數上升至300,740戶、20～30歲攀升至135.69萬戶，31～40歲則小幅增加至195.6萬戶。另一方面，台股近五個月來開戶數變化，高達八成新開戶投資人年齡在40歲以下，其中20～30歲的開戶比重占比逾50.91％，30～40歲占比逾23.73％，0～19歲占比5.15％，年輕投資族群比例大幅提高。

若由買賣金額來觀察，今年以來至上周為止，當沖交易（買賣合計）成交金額高達55.71兆元，其中買進金額27.83兆元、賣出金額27.88兆元，扣除買賣手續費及當沖證交稅後，今年當沖客總損失高達712億元，股市小白成最大受害者。反倒是今年當沖證交稅今年稅收已進帳約418億元，國庫成為最大贏家。

其實，當沖買賣交易稅加上券商手續費達千分之4.35，投資人每天買賣同一檔股票、買進價及賣出價若是相同，不到一年，本金就會吃了「歸零膏」，這種將投機視為投資的交易模式，很難存到股市的「第一桶金」。

今年航運股鹹魚翻生，在股價大起大落下，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海今年來仍大漲243％、364％及370％，顯示選對股票並長期操作，投資人仍是可以「上天堂」，但若是短線操作航運股，追高殺低風險大增，本金難保。

台股近期在萬七關卡震盪，操作困難度大增，股市小白要建立「投資不是投機」的心態，降低「被割韭菜」的危險，並將理財眼光放遠，降低短線操作的習性，才可以在股海揚帆。

(時報資訊)