近日許多人在探討蝦皮為何要開店到店？事件起因就是來自新加坡的蝦皮，也是台灣領先的線上購物平台，一口氣在雙北與桃園開設約30間類似便利商店的實體店，主要的功能是取貨點，也附帶食品、飲料的銷售，它大大的招牌寫著「蝦皮店到店」。

許多人猜測蝦皮為何想開實體店，是要跟便利商店搶客人？還是要做虛實整合的新零售店？我倒是想從另一個角度來討論，「難道蝦皮不應該開店到店嗎？」，台灣零售市場早就顯現出對此類「電商取貨點新型態店」的強烈需求，只是遲遲沒有廠商走出第一步。

在台灣，不只是雙11促銷日，成山的包裹會淹沒許多便利店，就算是在普通日，許多超商的包裹架都已經從原本的貨倉移出到正常的店面中，排擠掉了許多正常的產品陳列。我還遇過要我自己去找包裹的超商店員，因為他店面的1/3都是包裹架，也已經都全部擺放在正常的店面陳列位，而不是在後面倉庫。最奇特的是，我也遇過超商店員手忙腳亂，為了找貨爬上爬下，就在爬梯子找包裹時，鞋子掉了一隻，因為不想大排長龍的客人等待過久，顧不得找到鞋子並穿好，就乾脆用單腳跳，就這麼跳跳跳的把包裹在最短時間送給客人。

超商原本順便做的包裹取件服務已經變成主要客源之一，且包裹管理已經佔用了店員大量的時間，也經常會讓大排長龍的客人心生不悅。當原本應該依靠銷售產品為主的實體商店，變成以代收轉付與取件為主的服務點時，便利商店的業態屬性、服務內容與設計配套就應該被調整與轉型。

換句話說，現在許多客人「主要是來取包裹，再順便買吃的喝的」，也就是便利商店必須依靠電商來吸引客人時，正常狀況下，電商自然就會不甘心去幫便利店攬客，還要付出高額運費。同時，因為便利商店畢竟不是為了包裹取貨而設置，勢必對電商包裹有許多限制，例如包裹的大小、種類、退換貨等，讓電商覺得綁手綁腳，不如單飛，做自己的取貨點。電商開實體店後能打造最後一哩路的交易閉環，讓競爭對手追不上，我猜測未來整個東南亞都會有類似取貨點的布局。

電子商務跟實體零售一樣，都是商業地產的一種，依靠的是流量，或稱為來客數。實體零售店面之所以要付出高額的租金，正是因為所處在的地點有許多人潮與商機。在電商的虛擬世界裡，也是如此，蝦皮在台灣與東南亞各國都是流量最大的購物網店。

根據流量分析網站SimilarWeb的資料，在台灣購物網中，蝦皮APP活躍度第一，且每個月蝦皮網站流量更高達約7,100萬人次，也是第一，是台灣人口的三倍，龐大到足以跟便利商店抗衡。

電商開設實體店在全世界並不少見，亞馬遜137億美元買了全食超市外，也自己開設了書店、無人便利店；阿里巴巴併購了大潤發，也開設了天貓超市、盒馬鮮生超市。便利商店取貨點的概念早在2014年，順豐速遞就已經嘗試過，當年順豐在一個晚上開設了518家便利店，作為社區取貨中心、產品銷售點、快遞收送點、並提供各種便民服務。這些勇於創新的企業，皆是為了虛實整合之新零售或是歐美所稱的全通路（Omni-Channel）做準備。實體店與網站就像是企業的左手與右手，兩隻手並用才能夠打出組合拳，比只會用單手的企業強大許多。

台灣實體零售業的經營技術多來自日本與歐美，在電商時代，應該有更多因應本地需求的自主創新機會。在電商方面，除了拚低價與送貨快速外，也可有更多的破壞式創新，顛覆式的提供更多元、優質的服務，讓供給與需求方都能有前所未有的滿足。

新型態便利商店，我們已經等很久了，再一次，新加坡的蝦皮勇敢踏出第一步，讓台灣零售進入新的紀元！

(時報資訊)