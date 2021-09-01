疫情趨緩、防疫警戒降級，國旅市場景氣漸回溫，但北市國際觀光飯店住房依舊低迷，有網友發現，六福旅遊集團旗下位於南港的六福萬怡酒店自10月起住房不再接客，對此，六福旅遊集團表示確實受到疫情衝擊，所以六福萬怡酒店正評估朝大量體運用，並自10月起停止銷售客房，在市場投下震撼彈。

六福旅遊集團表示，為使營收極大化，有465間客房的六福萬怡酒店正評估幾種大量體運用的可行性，包括整個樓層出租做為企業臨時辦公室，或租給藝文單位作展演空間，以及轉型作為防疫旅館，目前都在評估中並未定案。

邊境管制未解，外國觀光客進不來，雙北市觀光飯店住房仍欲振乏力，據調查，上半年全台觀光飯店平均住房率約32％，防疫升至三級警戒後國旅市場急凍，雙北市國際觀光飯店每月平均住房率全低於20％，較去年同期更低。受疫情衝擊，除稍早寒舍餐旅傳出精簡人力，包括晶華酒店董事長潘思亮、萬豪酒店與西華飯店常董劉恆昌皆呼籲政府重視問題，並提供紓困讓雙北飯店度過難關。

由於無法判斷疫情何時方休，雙北市不少旅館飯店都轉型作防疫旅館，綜觀市場也只有防疫旅館尚能維持穩定營收。事實上，六福旅遊集團旗下位在北市南京東路一段的「六福居」，去年12月即已轉作防疫旅館，本國籍旅客房價6000元起跳，外籍旅客1.2萬元。市場同業據此推測，六福萬怡酒店轉作防疫旅館的可能性最高。

據調查，與六福萬怡酒店僅一站之隔的松山意舍酒店亦轉為防疫旅館，依不同房型，房價為4200元至1萬元；另位在南港的馥華商旅轉為防疫旅館的房價為2500元至4300元；而松山區的S Hotel則為6000元起跳，且住房率都非常穩定。因此，屬五星級飯店的六福萬怡酒店果若轉型為防疫旅館，可望較這些飯店訂出更高房價。

為搶攻國旅與大學開學前最後一波暑假商機，台北六福萬怡酒店昨（31）日才宣布推出「六福振興有禮 萬怡大FUN宿」優惠，於9月底前預訂且入住官網任一住房專案，每滿1,000元就送300元住宿抵用券。

(時報資訊)

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