又有一家北部百貨集團投資台中喊卡！繼環球購物中心北屯投資案棄標之後，ATT吸引力集團布局烏日近8年的「ATT 4 FUN購物商場」也確定停止開發；ATT集團並已將逾1.5萬坪「購物專用區」土地委託普華國際不動產獨家代理標售，預計9/9公開招標，準備向國際連鎖零售集團招手。據悉，ATT集團當年以總價20.6億標得土地，近幾年搭上台中土地飆漲列車，目前土地市值初估在40-50億元間，若順利出售、處分利益翻倍可期！

至於為何要退出台中百貨市場？ATT吸引力集團強調，ATT向以年輕人市場為優先，並著重在吃喝玩樂的定位為主，但因全球疫情衝擊，改變了民眾的消費習慣，經高層決議停止對烏日「ATT購物商場」的開發計畫。

該集團進一步表示，ATT並非國際零售品牌集團，此次希望透過土地標售，讓更大的國際連鎖零售集團或品牌商進駐，加上緊鄰烏日高鐵的「超級娛樂城」數百億開發案，兩強相加將會是台灣最大的國際購物休閒娛樂城，「未來也不排除以娛樂方面專業經驗進駐」。

據悉，ATT吸引力集團因為看好台中高鐵特區的發展潛力，吸引力生活事業旗下的「ATT 4 FUN」，8年前規劃在烏日區砸下百億重金打造首座大型購物商場，成為烏日副都心的重大投資開發案；在台中市政府協助下，ATT已經通過都市審查、環境影響評估，甚至已經取得建照。

根據建照資料顯示，ATT購物商場原本規劃餐廳、KTV、保齡球場、飛行劇場、兒童游戲設施、夜店、卡丁車、電影院、冰宮、宴會廳、電子遊樂場、空中酒吧、教堂、熱氣球、直排輪跑道、摩天輪，總面積（含停車雙塔）逼近10萬坪，單是商場面積約達4.5萬坪。不料，今年5月中本土疫情爆發，全台百貨零售業大受衝擊，ATT集團一方面擔心疫情，加上烏日高鐵「超級娛樂城」開發案已完成招標，由廣三SOGO百貨集團勝出，ATT集團因此決定停止商場開發案，趁高鐵超級娛樂城招標出爐的熱度順勢標售土地、獲利了結，專心回歸北部百貨市場。

不過，ATT強調標售土地不代表要退出台中百貨市場，「不當房東、還是可以當房客」，未來可以將ATT的娛樂強項，如夜店、KTV、電影院等引進烏日新購物商場，ATT還是看好烏日高鐵特區發展潛力。

「ATT購物商場」開發案位於烏日區環河路三段與環河西路口、烏日大橋旁，土地面積約1萬5,290坪，ATT吸引力集團2014年以總價20.6億元、向幸福人壽標售取得，當年還創下最高溢價17％的高價紀錄，換算每坪單價不到15萬元。 在地業者表示，烏日高鐵站旁商業區土地每坪高達90萬元、產專區大約40萬元左右， ATT購物商場因分區屬「購物專用區」，開發有其限制，粗估每坪單價在30至40萬元間，總金額約在40億至50億元之間。

(時報資訊)