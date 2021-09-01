協助台商往南向國度前進，財政部扮演相當重要的角色。大體而言，可以提供四大項協助，包括：洽簽所得稅協定避免雙重課稅問題；公股銀行在新南向國家各據點，提供台商當地需要的融資協助；政策性的出口保險、融資保證由輸出入銀行擔綱，幫助台商拓展當地市場；以及在台美合作架構下爭取東南亞市場的商機。

先從所得稅協定說起。台灣持續跟新南向國家簽訂所得稅協定，包括印尼、印度、澳洲、紐西蘭、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等八國已洽簽完成，據統計，台商在這八個國家的總投資額，約占新南向投資額的90％，涵蓋面相當廣，至於尚未完成的部分，也會持續進行。我要強調的是，部分國家雙邊所得稅協定簽訂很長一段時間了，當時的內容有必要翻修，因此逐步換約是近年重要工作，以保障台商在新南向投資權益並減少租稅負擔。

中美貿易戰以來，台商因應兩強的關稅戰與科技戰，確實出現了調節傳統生產模式的跡象，把部分產能挪移到東南亞地區，配合這樣的新趨勢，凸顯對外洽簽與翻修所得稅協定的重要性。

更進一步說，所得稅協定到底對台商有什麼好處呢？我認為，主要是避免雙重課稅與適用優惠稅率兩面向。若台商總部設置在台灣，在部分所得稅協定國免課稅、僅回台課徵所得稅；有些台商選擇將總部設置在所得稅協定國，但台灣稅籍員工也可享用所得稅協定保障回台繳稅、避免雙重課稅。

在股利、利息、權利金等部分，我國稅籍的台商、台幹，在新南向地區也能申請適用較優惠的扣繳率，如泰國、越南、印尼多為10％～15％稅負，較一般外資更優惠。

據財政部統計，就東協十國的範圍，台灣所得稅協定涵蓋越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼等五國，台商在這五國投資額，同樣也占東協十國總投資額約90％，因此不論從新南向還是東協的角度，我國所得稅協定已涵蓋台商大部分需求。

再談金融面的部分。九大公股行庫在新南向地區的據點，加計分行、支行、子行、辦事處等共有78處，可提供當地台商金融方面的各項協助，特別是越南、菲律賓，與近期投資熱點的柬埔寨，已經做到可以給予台商充分的融資，當台商不易向在地銀行取得融資時，公股行庫可即時伸出援手，這是台商前進南國的重要支援，目前公股銀行放款金額合計，已提供新南向台商逾6千億元。

公股行庫在當地協助台商融資之外，政策性的輸出入銀行扮演配合新南向政策另一關鍵角色。輸出入銀行功能相當特殊，除幫助台商融資，還能提供出口保險、融資保證等服務，透過保證機制力挺台資企業發展。財政部統計顯示，輸銀幫助新南向台商放款部位，已達新台幣261億元，融資保證36.6億元、輸出保險也有275億元。

為了強化輸銀的功能，讓政策性業務充分的發揮，財政部從2014年開始編列預算，也透過盈餘挹注或特別公積轉帳等方式，力挺輸銀逐年增資，擴充新能量，2020年共增資11.11億元、使輸銀資本額達到317.11億元，2021年規劃再運用盈餘轉增資2.89億元，讓輸銀資本額可達到320億元。簡言之，財政部要讓輸銀效法日韓的國際輸出銀行模式，發揮政策銀行效能，協助更多台商降低出口風險。

輸銀已和新南向地區10國、46家銀行建立「轉融資」的合作關係，並在泰國設置辦事處，協助台商對當地市場進行產品、設備的出口，同時也和外貿協會合作推廣台灣MIT產品，深化新南向經貿關係。

(時報資訊)