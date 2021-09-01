財政部31日舉辦中秋記者會，財長蘇建榮指出，我國今年稅收狀況不錯，累計今年1～7月我國總稅收1兆8,036億元，創歷史同期新高，雖然9月提供受疫情衝擊企業免繳暫繳稅款，估計全年稅收仍為實徵數大於預算數（超徵）。據悉中央全年稅收有望超出預算近千億元。

蘇建榮表示，在今年稅收情況良好前提下，因國家撙節財政有成，總預算並無再舉新債還舊債情況，可將全年超徵數用於實質還債，初估可償還850億元，甚至近千億。

依照財政部7月稅收統計顯示，我國全國總稅收預算數目標為2兆4,385億元，包括中央稅收1兆6,785億元、地方稅收（含統籌稅款）6,680億元、中央特種基金920億元等三大預算目標。

中央今年前7月稅收實際課徵1兆2,756億元，預算達成率約76％；而前七月地方政府稅課收入與中央統籌稅款為4,604億元、預算達成率約69％；前七月中央特種基金676億元、預算達成率約74％。

財政部官員表示，今年多數稅目預算達成率表現皆相當亮眼，例如我國前七月證交稅（1,708億元）、關稅（780億元）、營所稅（4,533億元）、遺產稅（192億元）、貨物稅（1,083億元）、營業稅（3,269億元）、房屋稅（808億元）、牌照稅（641億元）等稅目，皆創下歷史同期新高水準。其中以證交稅達1,708億元，年增1.2倍最為亮眼，達成全年預算目標的251.8％。

(時報資訊)