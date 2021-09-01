疫苗相繼到貨！衛福部長陳時中31日指出，BNT疫苗近日將分兩批共近200萬劑抵台，首批最快今日到貨約90多萬劑，接種規畫除優先以12至17歲學生造冊到校優先施打外，決定再開放18至22歲年輕族優先登記、預約接種。迄31日為止，全國已有逾348萬人勾選BNT，讓BNT成為最搶手疫苗品牌。

而我國自購AZ疫苗59.55萬劑31日下午已扺台，累計自購到貨量達327萬劑。陳時中宣布，AZ疫苗將開放23歲～28歲（1998年12月31日以前出生，且7月19日前已意願登記接種AZ者）。

BNT疫苗最快是否今（9月1日）抵台？陳時中說，時間無法掌握，但很接近，首批到貨量約90多萬劑，陳時中說，這批貨對台灣意義重大，「若今天到，我一定會去接機」，預計9月初會分二批到貨。

綠委各派系均要求，BNT應針對年輕族群，不要讓青年成為疫苗孤兒。指揮中心善意回應，陳時中強調，12～17歲是計畫性施打，從高年級往低年級依序施打，其餘將優先提供預約平台意願登記，以18至22歲為主要對象，同時AZ也開放到23歲以上，希望能把「年輕人這個缺口補齊。」

依指揮中心31日統計，單選BNT有23萬0,562人，加選BNT有325萬5,850人，單複選合計348萬6,412人。截至8月30日累計接種人數達1,092萬8,720人，其中AZ接種655萬6,653人、莫德納372萬3,389人、高端64萬8,678劑。

(時報資訊)