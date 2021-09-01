台灣經濟研究院指出，Delta變種病毒讓全球產業供應鏈受到衝擊，導致2021年上半年製造業的各項指標增幅明顯縮水，反應最明顯的是電子零組件業的需求、原物料投入面等指標表現，7月電子業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為持平的綠燈，整體製造業景氣雖維持在揚升的黃紅燈，信號值也較6月減少1.16分至16.52分。

此外，連續四個月高掛代表繁榮之紅燈的金屬機械大類，7月景氣燈號亦轉為代表揚升的黃紅燈，尤其是機械設備業，雖然半導體、5G及自動化設備需求殷切，推升售價面及需求面等指標，但是出口、生產及外銷訂單漲幅略有縮減；反而是金屬基本業，在歐美紛紛推動基礎建設對鋼材需求殷切，7月景氣燈號續維持4月以來的紅燈。

台經院8月31日公布，7月製造業景氣燈號為黃紅燈，是今年以來亮出的第五個黃紅燈，除了第二季的4月出現代表繁榮的紅燈，代表揚升的黃紅燈成為今年的景氣主軸。

台經院景氣預測中心分析，此次黃紅燈分數低於前幾個月的表現，是較需要關注的部分，一則受到去年比較基期逐月墊高情況，加上近期美、日疫情升溫、東南亞疫情加劇，衝擊全球經濟復甦及產業供應鏈步調，使得生產、外銷訂單等實體經濟指標的漲幅不若先前強勁。

就7月景氣信號各主要組成項目觀察，僅一個項目分數增加、四項減少，經台經院試算模型加權後，信號值減少1.16分，以經營環境面減0.62分幅度最多、需求面減少0.53分次之，原物料投入及成本面分別減0.17分及0.03分；在分數增加方面，僅售價面增加0.18分，反映許多製造產品近期調價現象。

就不同燈號的消長觀察，7月呈現衰退的藍燈比重由上月0.95％增加至3.50％，低迷的黃藍燈增加至7.99％，持平的綠燈增加至25.69％，揚升的黃紅燈由36.72％增加至45.74％，而代表繁榮的紅燈由43.57％減少至17.09％。

(時報資訊)