為搶攻北美及歐洲輪胎市場，建大工業董事長楊啟仁31日在股東常會後透露，集團參考日本普利司通、法國米其林及美國固特異等輪胎大廠，在主要市場都設有輪胎廠，以「就地生產、就地供應」模式，免除海運費用及關稅障礙，加上建大在歐洲及北美地區均有輪圈廠及營運據點，因此，集團未來不排除評估赴歐洲及美國籌設輪胎廠的可行性。

建大31日股東常會，改選11席董事（含3席獨董），總裁楊銀明及董事長楊啟仁均續任董事，楊啟仁續任董座。前經濟部次長卓士昭首次擔任建大獨董、前中華汽車總經理蘇慶陽也連任獨董；卓、蘇兩人對建大拓展外貿與國內各大車廠關係，有「如虎添翼」的效果。

楊啟仁說，全球知名輪胎大廠在主要市場都設有輪胎廠，其中，光是普利司通在全球共約50座輪胎廠，但目前台灣輪胎廠都依賴亞洲輪胎廠供應全球各地市場，為跟進歐美大廠做法，建大考慮以當地工廠生產當地所需的輪胎，而不是完全靠亞洲輪胎工廠供貨。

楊啟仁不諱言，輪胎業赴歐美設廠，一定要有品牌知名度，且輪胎售價應在一定水準之上，才能夠支應歐美設廠人工成本及營運成本；各國關稅壁壘分明及高昂的海運費，讓業者赴當地設廠生產輪胎有迫切性；甚至要成為當地車廠配套輪胎廠，必須赴當地設廠就近供貨。

建大旗下歐美輪圈廠包括歐洲克羅埃西亞廠、美國喬治亞州、俄亥俄州及印第安納州廠，為就近供應歐美輪胎，建大會在適當時機評估赴歐洲及美國籌設輪胎廠可行性。

為搶攻北美市場，建大將研議規劃「越南KV2」二廠轎車胎廠計畫，初步規劃投資30億元，預定2023年投產轎車胎，規劃最高日產1萬條，未來還須投資15億元，將日產能再拉高至2萬條。

另外，「越南KV2」一廠目前以生產轎車胎、輕卡車胎及工業車胎為主，預定9月轎車胎與輕卡車胎日產共達1萬條，今年底拚日產1.2萬條，明年底達日產2萬條目標。

旗下「越南KV1」一廠生產自行車胎及機車胎，自行車胎目前日產4萬條，預定2022年底前日產增至6萬條。楊啟仁分析，建大轎車胎在北美市場風評佳，加上越南廠轎車胎品質好、成本較低，及輸美轎車胎（含輕卡車胎）免課徵反傾銷稅等優勢，因此擴大越南投資布局。

(時報資訊)

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