泰豐經營權之爭前哨戰，市場派勝出！以南港輪胎為首的市場派，在31日泰豐的股東會上，透過表決，成功通過解任公司派支持的現任三席獨董，並擋下由公司派所提的現增案與私募案，在經營權大戰中取得首勝。

10/15股臨會 經營權恐生變

而以南港為首的市場派，在31日股東會上各議題表決的結果來看，加上股權過半依法才能召開10月15日的股東臨時會，泰豐經營權變天恐勢不可擋。

31日召開的泰豐股東常會，出席股數高達93.58％，雙方可控股數分別為南港46.81％、泰豐46.77％，極為接近；公司派與市場派在九個討論事項、二項臨時動議中，可說是短兵交戰，表決競爭激烈。

泰豐總經理陳重義在股東會報告營運狀況時指出，去年底美國商務部對台灣輪胎業者發布課徵52.42～98.44％反傾銷稅率，5月終判出爐，南港稅率達98.44％，其他業者稅率88.82％，公司遭受池魚之殃，輪胎出口美國競爭力大受影響；為降低人力及生產成本，董事會因此決議中壢廠停產，與觀音廠進行兩廠整併，並進行資產活化。

也就是因為泰豐董事會通過決議，將處分擁有中壢廠的子公司泰誠開發及泰鑫建設兩公司相關股權及土地事宜，因此引起市場派與公司派的較勁，泰豐經營權之爭也隨之白熱化。

31日的股東會，事前依出席股東、市場派與公司派可控股數，原本估計雙方可控股權勢均力敵，但在率先對南港代表人趙國帥解任董事表決案中，南港以50.15％的反對表決權數過半，否決該案，泰豐投下的贊成權數為48.13％，公司派在此表決中已處下風。

接著進入南港等市場派所提，解任李天祥、左偉莉及周倖如三席泰豐獨董，贊成權數更拉高到50.19％，順利通過解任泰豐三席獨董。

市場派在解任獨董的表決戰中取得勝利後，原希望乘勝追擊，在臨時動議上，提案110年底前不得進行任何股份交換及提請禁止處分中壢廠。但此二項臨時動議，被泰豐公司派的律師以不符合法律程序、股東會議事規則等理由，無法交付表決，經主席裁示不成案。

不過，市場派指出，最後決戰在10月15日股臨會，全面改選泰豐九席董事案，討論解除泰豐新任董事及其所代表法人競業禁止限制案，以及停止處分泰豐子公司泰誠開發及泰鑫建設相關股權及土地事宜等議題，希望股東全力踴躍支持。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意