鋼鐵龍頭中鋼配息0.3元，31日除息，股價一開盤就填息，高層對2021年下半年及2022年的鋼市審慎樂觀，吸引外資回流、睽違3個月再現大手筆，狂敲中鋼49,900張，簇擁股價上漲2.55％，並領鋼鐵人再扮台股要角，鋼鐵類股在上市櫃兩市場漲幅雙雙居冠，上市鋼鐵類股上漲1.66％，上櫃鋼鐵類股更大漲3.6％；族群中以春雨、運錩爆量衝漲停最為強勢。

法人指出，鋼鐵產能來到近十年來最低點，需求則拜疫情所賜大為增加，在供不應求下，鋼鐵多頭將延續一段時間，隨類股股價回檔，投資吸引力又浮現。

外資31日買超中鋼近5萬張、創5月18日以來新高，鋼鐵股多數成交量呈倍增，吸金力不容小覷。

據富邦投顧報告指出，上周大陸青島港62％鐵礦砂，單周大漲16.5美元、或11.8％，而煉焦煤單周也上漲20美元，周漲幅8％，隨煤、鐵同步大漲，鋼價來自成本面回檔的預期心理將不再，迎接金九銀十旺季需求來臨、成本支撐及供給限縮政策，將有利價格振盪向上，鋼價易漲難跌，產業後市正向看待。

國泰證期顧問處經理蔡明翰提醒，鋼鐵產業今年基本面表現無虞，隨市況持續供不應求，特別是進入下半年，旺季可期，2021年獲利表現有機會創歷史新高。然因屬於循環產業，以供需情況做為定價基礎，2022、2023年的需求是否能持續維持高檔，存有高度不確定性，因此，雖然基本面佳，但無法與股價持續噴發直接畫上等號，尤其股價通常領先基本面反應，在操作上以短線為宜，技術面、籌碼面的重要性，遠勝過基本面，可掌握跌深反彈的節奏。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意