台股8月在「連七紅」華麗收尾後，時序將邁入第三季季底，作帳行情預備衝！投信8月來對台股「不離不棄」買超61億元，加碼「寵兒」包括聯電、國泰金、永豐金等，15檔「投信力挺股」獲投信連買逾十日，成市場「吸金焦點」。

法人指出，投信力挺的晶圓代工、IC設計、封測、ABF，以及非電族群的金融、原物料族群，可望成為台股9月「領頭羊」。

台股8月初回檔之際，內資主力投信仍「不離不棄」，31日再度買超台股1.03億元，累計8月共買超61.61億，是三大法人8月唯一買超者，推動台股月線收「小紅K」。

據統計，投信8月來買超逾2千張個股共48檔，近日來連買天數逾十天者，則有聯電、永豐金、中信金、國泰金、緯創、合庫金、玉山金、華南金、台新金、台積電、新唐、祥碩、景碩、和碩、南電。

台新投顧副總經理黃文清分析，每當台股重挫之際，投信、八大官股行庫都強力護盤台股，顯見投信買賣超具重要參考意義。

以族群觀察，投信「大撒幣」連買對象主要為電子族群的晶圓代工、封測、IC設計、手機零組件、電動車、ABF等；非電股則以金融股為大宗，輔以航運及鋼鐵指標股、原物料等。

其中，聯電成為名副其實的「投信認養股」，投信自5日起連買19個交易日，買超張數高達4.18萬張，且期間經歷台股下殺逾千點也絲毫不手軟。

金融股亦為焦點，永豐金、中信金、國泰金均獲投信連18日買超，張數分別為1.06萬、8,312、1.17萬張；合庫金、玉山金、華南金、台新金亦有投信買盤「眷顧」，連17天買超張數落在800～2,800張。法人分析，金融股股性溫吞，惟獲利「大躍進」，容易獲得偏重「基本面」的投信青睞。

(時報資訊)

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