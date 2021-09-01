半導體零組件輪番缺料影響PC出貨，不過市調機構IDC表示，在新興市場需求帶動、5G手機出貨量年增率超過1.2倍，以及手機供應鏈提早因應缺料，預期今年全球智慧型手機將能穩定年增7.4％、至13.7億支，其中，蘋果出貨量增幅達13.8％，Android陣營合計僅有6.2％，而或許受到零件漲價影響，今年5G手機平均單價為634美元，竟比去年微幅增長。

半導體零組件輪番缺料，導致筆電雖然第二季訂單湧入，第二季全球PC出貨量卻比第一季減少，第三季長短料、Chromebook需求大量下滑的問題，也持續干擾全球筆電出貨量，相較之下，智慧型手機雖然也面臨缺料困擾，可是帶來的衝擊比PC少得多。IDC表示，去年手機出貨量因為疫情影響而下滑，不過，手機業者去年便看好今年需求反彈預先準備，是今年手機出貨量沒有受缺料干擾的主因。

IDC指出，今年全球手機出貨量可望比去年成長7.4％、至13.7億支，其中蘋果貢獻的成長率為13.6％，占有全球85％出貨量的Android陣營，出貨量年增率僅有6.2％，出貨成長主要動能則來自印度、中東、非洲等新興市場，全球前三大市場中國、美國、西歐的手機市場規模，仍未回到2019年、也就是疫情前水準，這是今年手機出貨量僅比疫情前微幅增長的重要原因。

除了新興市場需求上揚外，IDC表示，在平均單價遠高於4G手機下，手機品牌與通路商樂於多多促銷5G手機，讓5G成為驅動今年手機出貨量成長的動力之一，5G手機出貨量年增率高達123.4％、為5.7億支，今年全球5G手機出貨量占有率僅有41.6％，不過，2022年底5G手機占有率就將一躍達到54.1％。

另外，即便全球智慧型手機出貨量受到缺料衝擊相對低，去年5G手機平均價格比2019年快速下滑，但IDC指出，今年5G手機平均售價為634美元，甚至還比去年高了2美元，僅有4G手機平均單價維持、甚至是加快降價速度。

(時報資訊)