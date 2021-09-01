媒體近日引述消息報導，蘋果即將在9月發表的iPhone 13可望支援衛星通訊，激勵Globalstar、Iridium Communication等低軌道衛星服務業者股價暴漲。

30日收盤Globalstar股價暴漲64％，Iridium股價也上漲15％，另一家同業AST SpaceMobile股價上漲13％，與標普500指數的0.4％漲幅及道瓊工業指數的0.2％跌幅相比漲勢驚人。

科技部落格MacRumors引述天風國際證券分析師郭明錤的最新報告指出，iPhone 13將採用一款支援低軌道衛星通訊的高通晶片，而過去長期與高通合作的Globalstar極有可能為蘋果提供衛星通訊技術。

根據報告，蘋果推出的衛星通訊功能可讓iPhone 13用戶在缺乏4G、5G網路服務的地區透過衛星連上網路。但也有其他媒體引述消息報導，iPhone 13的衛星通訊功能僅限緊急聯絡使用。

投資機構William Blair分析師狄帕瑪（Louie DiPalma）在最新報告中表示：「智慧型手機的衛星通訊功能一直是業界無法觸及的聖杯，至今還沒有業者推出這項功能。」

航太科技公司SpaceX雖成功利用衛星提供網路服務，但這類服務往往需要大型硬體設備來接收訊號。

狄帕瑪表示：「假設蘋果高通及Iridium成功推出這項功能，理論上iPhone用戶將不用再透過行動電信網路撥打電話。然而，Iridium的低軌道衛星通訊只能應付低流量，估計iPhone用戶還是需要電信業者支援。」

Iridium目前運作的低軌道衛星約有66個，Globalstar約有48個。狄帕瑪將Iridium股價評等設在「優於大盤」，但並未設定目標價。

蘋果股價在30日收盤大漲3％，再創新高，高通漲幅不到1％，因為投資人還在評估衛星通訊功能對iPhone 13銷售能起多大作用。投資人並不擔心電信業者受到iPhone 13衛星通訊功能衝擊，因為電信業者能授權使用太空基地台。AT&T股價在30日收盤小漲0.4％。

(時報資訊)