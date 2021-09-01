外電指出，眾所矚目的蘋果iPhone 13發表會有望於9月15日召開，包括Apple Watch S7等多項新品將於月底上市開賣，市場對其規格及價格討論度升溫，蘋概股業績也見成長，更有低軌衛星等新題材加入，大立光、金像電等16檔蘋概股閃閃發光。

■新iPhone將有四款機型

據消息指出，新iPhone將有四款機型包括 5.4吋 iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13及iPhone 13 Pro、6.7吋iPhone 13 ProMax，瀏海縮小，並採用A15晶片，廣角鏡頭亦進階強化。

包括聚積、揚明光、金像電、菱生、創惟、新日興、大立光、精材、臻鼎-KY、神盾、光洋科、譜瑞-KY、力旺、雙鴻、鈺創、中光電等16檔蘋概股，31日股價上漲逾2％，走勢轉強。

IDC在30日發布的最新報告中估計，今年全球智慧手機出貨量將達13.7億支，較去年成長7.4％。其中，搭載蘋果iOS作業系統的智慧手機預期出貨成長13.8％，是Android手機合計出貨量6.2％增幅的兩倍多。

中信投顧指出，目前新一代iPhone相關規格浮出水面，統整市場上傳言，包括預期將有四款與iPhone 12相同尺寸規格，搭載新一代A15 Bionic 晶片、縮小正面瀏海設計、高階Pro機型搭載120Hz更新率顯示屏、更新廣角鏡頭、電池容量增加等。

由於蘋果手機發表在即，相關供應鏈包括晶片供應商、製造及其他零組件等，如台積電、全新、穩懋、宏捷科、台郡、臻鼎等，有望受惠。

不過，永誠投顧總監陳威良指出，從鎧勝、可成、緯創陸續退出、淡出蘋果供應鏈可知，紅色供應鏈的威脅，對台系蘋概股帶來很大的成本壓力，接蘋果單不再是股價的票房保證。

■新蘋概走勢相對亮眼

蘋概股出現舊不如新現象，傳統的大立光、鴻海、臻鼎、台郡、GIS-KY股價，今年以來表現平平，而新蘋概股包括新打入供應鏈、受惠蘋果產品新規格（如VCM／Mini LED）、或者發展的新趨勢（低軌衛星）等，如創惟、富采、惠特、鼎元、台揚、昇達科等，因題材新穎，股價走勢相對亮眼。

其中，創惟、譜瑞-KY打入新蘋果USB4.0供貨，是蘋概股的新亮點，蘋果即將發表的MacBook Pro，將延續採用USB4.0規格，且將有14、16吋兩款規格產品，可望帶動市場換機潮，為相關供應鏈增添動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意