上市櫃公司上半年認列大陸轉投資獲利約2,685億元，年增逾五成；其中，鴻海以548億元遙遙領先第二名的南亞101.4億元，另台積電也直逼百億元收益居第三名；受到關注的是，塑化股上半年大陸收益傳捷報，光是台塑三寶就衝高至198億元，較去年同期翻了3.9倍。

去年上半年受到疫情衝擊，大陸嚴格展開封城，上市櫃公司去年上半年認列大陸轉投資收益情況慘烈，但今年上半年恢復成長動能。台新投顧統計，今年第二季穩定上升至1,481.85億元，較去年同期1,453.79億元小增，合計上半年達2,685.37億元，年增927.56億元，增幅逾52％。

就個別公司來看，上半年認列大陸轉投資獲利金額前十高公司包括：鴻海、南亞、台積電、統一、中租-KY、台泥、台化、日月光投控、可成、亞泥等，集中在各產業龍頭股等。

若以今年上半年認列金額比去年同期增加前十高，都增加超過20億元，分別為鴻海、南亞、台玻、台塑、台化、聯成、聯電、技嘉、仁寶、中租-KY等，也是分散在各產業，除了蘋概股及中概股之外，還有漲價題材、塑化產業及因疫情而受惠的遠距辦公概念股。

鴻海上半年認列收益547.9億元，較去年同期大增186.98億元，排名雙冠；第二名的南亞也年翻近3.5倍，合計台塑三寶上半年認列大陸獲利衝高至197.83億元，較去年同期僅40餘億元翻了3.9倍。

(時報資訊)

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