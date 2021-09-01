壽險業2021年表現一枝獨秀。金管會8月31日公布，壽險業前七月累計稅前盈餘3,042億元，比去年同期成長102％以上，創壽險業近一甲子以來的全年稅前獲利新高。保險局副局長張玉煇分析，主要是壽險公司淨投資收益較去年同期增加1,728億元，推升獲利。

同時，今年壽險業匯兌成本也相對降低，前七月共1,497億元，比去年同期省了292億元，主要是避險工具「變便宜」，前七月共花費817億元在換匯（CS）及無本金遠期外匯（NDF）等避險工具，去年同期則是974億元，這部分就省下157億元；加上今年前七月新台幣對美元雖升值，在完全不避險的情況下，壽險海外投資匯損是新台幣1,982億元，但去年同期則是2,278億元，即今年壓力相對較小。

除了獲利創新高，7月底壽險業淨值達2兆6,725億元，同樣也是新高，主要是股票、債券價格上揚，推升壽險業「身價」，且可以實現資本利得來提高獲利，裡子、面子都有。

依22家壽險公司揭露的上半年財報，有18家公司上半年賺錢，稅後共賺2,472億元，僅四家帳上虧損，其中，中華郵政壽險部第二季由盈轉虧，稅後大賠41.63億元，台銀人壽上半年稅後虧損4.43億元，安達人壽上半年稅後虧損2.91億元，8月併入台新金的保德信人壽稅後小虧0.67億元。

上半年壽險公司靠股債利益，獲利創歷史新高，22家合計稅後獲利2,423億元，比去年同期大幅成長148％，稅後獲利前三名是國泰人壽、富邦人壽、南山人壽，稅後分別賺776億元、667億元及402億元，三家就占所有壽險公司上半年獲利的76％。

也因為股債價格都上揚，6月底壽險公司資本適足率（RBC）及淨值比全數過關，即RBC都在200％以上、淨值比在3％以上，6月底RBC不到250％的僅三商美邦人壽、新光人壽及宏泰人壽。

(時報資訊)