據壽險公司半年報揭露，國內外股票及基金等權益型投資未實現利益，到6月底最多是富邦人壽逾1,648億元，其次是國泰人壽848億元，南山人壽則以545億元排名第三。

若加上債券部位（含攤銷後成本），則6月底未實現利益最多者是國壽3,917億元左右，富壽則以3,153億元緊追在後，南山人壽則有2,503億元、排名第三。

除了前三大壽險公司，未實現利益合計逾千億元的還有全球人壽約1,090億元，中國人壽約1,067億元，台灣人壽則有逾1,018億元。

今年6月底應是壽險業季底持有股票類未實現利益最高的一次，整體壽險業約逾3,200億元，而持有的國內外股票總市值約新台幣2.77兆元，尚不包括其他權益類商品及各類基金部位，估計也有數兆元。

但若合計整體股債未實現利益，2020年12月底壽險整體未實現利益約逾2.31兆元，今年6月底則是1.58兆元，少了7,300多億元，主要是債券價格下跌，另一原因則是壽險上半年實現逾4,000億元的資本利得，但因為股票價值大增，所以股票未實現資本利得還在相對高點。

各家壽險公司投資策略大不同，以股票布局來看，富邦人壽從去年下半年到今年上半年算是布局台股最多的公司，股市多頭讓富壽手中的股票未實現利益大增，超過其他綜合損益（OCI）項下債券跌價幅度，所以富壽上半年綜合損益近890億元，是壽險業第一高。

國壽則因OCI項下債券價值有下跌，加上有實現股票利益，使得其他綜合損益是負615億元左右，代表其淨值項下金融資產價值減少，上半年國壽綜合損益是160億元，排名第二；綜合損益第三名則是台灣人壽，有133億元。

壽險業上半年稅後獲利合計近2,423億元，但綜合損益則為979億元，反映債券價格下跌及實現掉的資本利得。

(時報資訊)