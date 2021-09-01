日盛金8月31日舉行股東常會後改選董事，包括一般董事及獨董在內的11席董事全為富邦金控法人代表或推薦後，隨即由董事會推選韓蔚廷為新任董事長，即日生效。

日盛金控改選後八席新任一般董事名單包括韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平和王瑋，全部都是富邦金控的法人代表；至於香港商Capital Target Limited（建群投資）提名的謝志偉未當選。

至於獨立董事當選三席，各為王銘陽、范正權、洪茂蔚，也都是富邦金控推薦，三席獨董並組成日盛金第五屆審計委員會。

日盛金控股東常會配合改選，通過解除當選董事的競業禁止限制，及每股配發股利約0.55元，包括現金股利約0.38元現金，總計14.53億元，股票股利約0.16元且轉增資、合計6.23億元及發行新股6,226萬股。日盛金實收資本額377.25億元，普通股37.72億股。

針對日盛金控將併入富邦金控，日盛金控暨其子公司企業工會及日盛銀行工會也在股東會場外發表共同聲明，強調盼富邦金控提供具體安置計畫，積極回應工會二大訴求，力拚協商進度，期能早日達成共識協商。

工會的二大訴求，一是未來合併後對於想留下來工作的員工，應考量員工所長且經員工同意，並給予員工三年工作權的合理適應期。願意留任或選擇繼續留任員工，滿一定期間能給予留任獎金；二是合併後選擇不繼續留任員工，應提供優於勞基法優離、優退方案，依規定核給資遣費，並按優惠補償基數計算。

富邦金回應，本於重視員工權益，正式入主日盛金前，已積極與該二工會針對員工團體協約進行三次協商，互動情形良好。不僅將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，更承諾留用所有受僱員工，不會以合併為由進行裁員。

(時報資訊)

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