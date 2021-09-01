國內首樁「金金併」正式啟動。日盛金控8月31日股東常會通過與富邦金合併案，會後同時改選董事，由富邦金拿下全數董事席次，正式取得日盛金實質經營權，富邦金後續預計現金增資500億元，在2022年第一季完成與日盛的金金併，屆時上市櫃金控將從15家變14家。

富邦金表示，已積極啟動整併進程，計畫2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀及日盛銀等子公司整併；本次日盛金董事改選拿下完全實質經營權後，規畫2022年舉行股東臨時會走完應有程序，日盛金即正式併入富邦金控。

為了支應併購所需價金，富邦金將進行約500億元現金增資，包含300億元普通股及200億元特別股，已於8月2日經主管機關核准，預計10月底完成募集。

富邦金3月30日取得日盛金過半股權，截至7月底已取得日盛金55.97％股權，目前持續自公開市場以每股不超過新台幣13元（含權息）的價格買進日盛金普通股，待日盛金除權、除息交易日後，將調整為每股以不超過新台幣12.4元購入日盛金普通股。

後續富邦金控吸收合併日盛金控時，富邦金控將以現金為合併對價，自合併基準日起，所有日盛金控仍流通在外之剩餘全數股票將因合併而消除。

根據富邦金規劃，若金控順利合併，日盛金併入富邦金、並以富邦金為存續公司，在明年子公司進一步整併前，富邦金旗下會同時有兩個銀行品牌、兩個證券品牌存在，直到完成子公司合併後，將以台北富邦銀行和富邦證券為存續公司。

富邦金控強調，整併有助富邦金提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮金融產業整併的價值與綜效。

針對日盛金改選後董事和董事長名單有不少富邦金高層主管，據了解，主要是為了讓整併流程更順暢，以如期在2022年底完成子公司整併，沒所謂利益衝突或迴避問題。

(時報資訊)

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