8月31日撤軍大限將至前夕，美國一架C-17運輸機周一將最後一批美軍載離後，美軍近20年的阿富汗任務劃下句點，正式終結這場美國史上歷時最長的戰爭。但仍有100至200名美國人及數萬阿富汗盟友留在當地，面臨難以預料的凶險。

美國總統拜登設下8月31日自阿富汗撤軍的期限，但過程中不斷遭受恐怖攻擊威脅，激進組織ISIS-K上周四在喀布爾機場發動的自殺炸彈恐攻，造成13名美軍及逾200位阿富汗人不幸喪生。

美國周一稍早指出，正致力協助數百名滯留阿富汗的美國公民。倡導團體指稱，多達6萬名阿富汗翻譯員、司機等，多年來替美軍、中央情報局與美方外交人員服務，他們及其家人若續留在阿富汗，恐怕會遭到塔利班報復。

美國中央司令部司令麥肯齊將軍（Frank McKenzie）周一表示，美東時間30日下午3點29分，最後一批駐阿富汗美軍人員，搭乘C-17全球霸王（Globemaster）運輸機離開喀布爾國際機場。

麥肯齊說：「今晚的撤離代表撤軍行動結束，也意味在2001年911事件不久後展開的近20年阿富汗任務劃下句點。」

美國官員透露，最後一架載運美軍撤離的飛機，原訂在喀布爾當地時間8月31日凌晨3點左右起飛，但出於天氣等諸多因素考量，而將撤離時間提前，最後一架飛機直到午夜過後才離開阿富汗領空。

美軍人員搭機撤出阿富汗之際，美軍出動好幾架B-52轟炸機、「MQ-9收割者」（MQ-9 Reaper）無人機、有「空中地獄」之稱的AC-130砲艇機、F-15戰鬥機在上空盤旋，以防範任何可能的攻擊。

最後一架美國軍機自喀布爾機場起飛後，隨即響起了槍聲，是塔利班武裝份子對空鳴槍，慶祝最後一名外國士兵撤出阿富汗領土。塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid），呼籲喀布爾居民勿因聽到槍響而驚慌失措，他形容這是歡樂之聲。他發推文寫道：「我們國家已完全獨立，讚美真主。」

(時報資訊)