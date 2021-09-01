受疫情、洪災和淡季等多重因素影響，大陸國家統計局31日公布8月官方製造業PMI（採購經理人指數）和非製造業PMI數據，雙雙降至18個月新低。非製造業PMI跌破50榮枯線，反映出8月疫情對服務業的嚴重衝擊，製造業指數貼近榮枯線，但擴張趨緩。

分析指出，市場需求動能不足，影響復甦步伐，將加重大陸第三季經濟成長放緩的壓力。

大陸南京祿口機場7月20日疫情蔓延到江蘇、湖北、湖南和河南等多省市，各地重啟嚴格的管制措施，衝擊製造業和服務業，加上蘋果手機重要生產基地鄭州等地在7月下旬遭遇洪患，也干擾大陸製造業8月的正常運作。

數據顯示，8月製造業PMI較7月下降0.3至50.1，略低於市場預期的50.2；非製造業PMI較上月大跌5.8至47.5，兩者均創下2020年2月以來新低。

統計局高級統計師趙慶河分析，8月非製造業商務活動中，以服務業回落幅度最大，較上月下跌7.3降至45.2，也是今年首度跌到榮枯線以下。主因是疫情使得餐飲、旅遊、住宿、交通、文化體育娛樂等行業業務急遽縮減。

在製造業PMI方面，趙慶河表示，8月新訂單指數較上月下降1.3至49.6，一方面是市場需求有所減弱；另一方面則是受疫情、洪災等因素影響，原材料供應與產品交付不暢，導致新訂單縮減。其中又以高耗能行業的回落最大，成為拖累8月製造業PMI下降的主因。

8月疲弱的PMI數據公布後，上證指數31日早盤下跌0.8％，午後反彈收升0.45％，深成指收跌0.45％。大陸債市則震盪偏強。

路透引述光大銀行分析師周茂華表示，服務業景氣的明顯回落，說明疫情反復仍是影響經濟復甦的最大變數。

從訂單指標回落看，全球需求有所放緩，加之產業鏈供應鏈受阻，原材料價格居高不下，以及不斷飆升的運費等都對需求構成影響。8月PMI數據顯示，第三季GDP增速仍有放緩壓力，預期政策將會邊際放鬆，確保經濟平穩運行。（相關新聞見A9）

(時報資訊)