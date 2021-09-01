財長蘇建榮31日舉辦財政部中秋記者會，財政部本會期預計有五大減稅優惠將延長或擴大，包括當沖降稅延長3年、權證避險交易稅率降為千分之一、電動車免課牌照稅與減免貨物稅延長4年，另產創條例的智慧機械投資抵減將延長實施，估計短期年限1～2年為主。

值得注意的是，去年底行政院初審完成權證避險降稅後，因恐無法正確掌握券商權證避險交易正確資訊，遲遲未送出行政院大門，官員31日表示，金管會正研議配套措施，包含獨立權證避險專戶、內控、勾稽機制等，降低形成逃漏稅疑慮，因此財部再將權證避險降稅列下會期優先法案，有望力拚年底過關。

當沖降稅優惠稅率降為千分之1.5，今年底到期，蘇建榮指出，因應金管會稅式支出評估與產業發展需求，財政部已提案修法延長優惠3年至2024年底，預計新會期可望三讀過關。

而權證避險證交稅率擬由千分之3降為千分之1，減徵期限訂為5年，財政部自2020年遞交修正案至行政院，但政院認為有逃稅漏洞之虞，要求提出「實際交易」、「監管機制」等配套。

財政部官員透露，券商公會、證交所、金管會已在研擬具體監管系統，包括專戶管理實際交易情況、逐筆交易查核等方式，研議事前防弊及事後查核，事前防弊如確保獨立權證避險專戶、對避險專戶控管；事後查核則對交易數量出現異常狀況時，進行抽查，建立專戶控管機制。若未來券商交易確有異常，官員說，可提供國稅局作為追稅、補稅之用，讓券商有所警惕。這項配套最快10月底就能完成，可有效避免自營商左手換右手轉到避險專戶逃稅狀況，屆時可消除政院疑慮，可望順利推動降稅修法促進權證市場發展。（相關新聞見A4）

(時報資訊)