台股31日不甩MSCI季度調整賣壓，在瑞銀、大摩、美林、瑞士信貸及摩通五大外資搶補台積電逾2.46萬張的支撐下，股價神龍擺尾，終場上漲9元，股價收在當日最高點614元，貢獻大盤77點，帶動大盤逆轉翻紅，終場收漲93點，並留下影線177點，以17,490點作收，成交值3,451億元。

台積電的神奇尾盤秀，同時帶動八月月線逆轉勝收漲242點。法人指出，台股步入「金九銀十」行情，在半導體業績看俏、蘋果新機亮相及投信季底作帳三大利多加持，可望化解量能不足的危機。

台股本次MSCI季度調整「兩降一平」，但外資31日卻反手買超242億元，收盤前更爆出624億元大量，護國神山台積電最後一盤更爆出2.52萬張成交量，而外資認錯回補台積電，並連六買6.93萬張、買超415.9億元正是關鍵因素。

此外，中鋼受惠美國基建概念股題材，31日除息0.3元，外資單日大買4.99萬張，締造中鋼近30年來首度秒填息紀錄。

然台股當沖警示交易制度27日上路後，當沖人氣急凍，當沖占比連兩日低於四成，31日更僅占37.37％，連帶影響大盤成交值連3日低於3,500億元，所幸台股近兩周上演強勁反彈，8月月線上漲242點，留1,242點下影線，人氣得以維繫。

值得注意的是，外資今年來賣超台股5,108億元，近期卻在期現貨偏多操作，連3日大買台股逾637億元，累計8月以來由賣轉買逾71.5億元，台指期的未平倉空單同步降至2萬口以下。

統一投顧董事長黎方國指出，大盤價量背離，大型股在量縮過程卻能夠持續表現，顯見有特定買盤在護盤，恐有利空爆發前的疑慮，且根據過往經驗，金融股漲勢都發生在波段尾聲，加上指數反彈到季線位置壓力較大，對後市看法相對保守。

華南投顧董事長儲祥生則表示，大盤呈現外資加碼的反彈格局，權值股強於中小型股，但外資再大幅度加碼的空間有限，後續中小型股股價能否跟上、主流族群能否出面領漲將是關鍵，雖然回到大行情難度較高，但8月營收公布後，IC設計、航運類股若能續繳佳績，盤整後仍有表現機會。

萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，Fed主席鮑爾重申不應把縮表視為升息的信號，資金行情退潮言之過早，可一旦聯準會開始減少購債，台股勢必有回檔壓力，因此建議投資人把握金九銀十產業，包括鋼鐵與散裝航運族群皆可留意。（相關新聞見A3）

(時報資訊)

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