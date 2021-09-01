受淡季、國內疫情、多地水災等因素影響，大陸8月官方製造業和非製造業採購經理指數（PMI）均降至近18個月最低。其中，製造業PMI為50.1％，雖仍位於臨界點（高於50％代表景氣擴張，低於50％代表景氣收縮）以上，但已連續5個月回落，顯示製造業擴張力度有所減弱。8月非製造業PMI為47.5％，已降至臨界點以下，更是近1年半來首度呈現收縮。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河解讀，近期疫情、汛情影響8月製造業擴張力度減弱，景氣面收窄，調查的21個行業中，有10個行業PMI位於景氣區間，較上月減少3個。

趙慶河分析，8月製造業生產指數為50.9％，比上月微落0.1個百分點，生產保持平穩擴張。不過市場需求有所減弱，新訂單指數為49.6％，低於上月1.3個百分點，降至臨界點以下。此外，有調查企業反映，受疫情、汛情等因素影響，原材料供應及產品交付不暢，生產周期延長，新接訂單因此減少。

此外，部分製造業企業反映隨著疫情、汛情影響逐步消退，生產經營將很快恢復常態，企業對未來發展預期保持樂觀。

觀察到服務業景氣回落幅度較大，此次疫情給尚處於恢復過程中的服務業帶來較大衝擊，服務業商務活動指數為45.2％，低於上月7.3個百分點，也是近1年半首次降至臨界點以下。

從服務業各行業情況來看，疫情抑制了接觸型聚集型服務行業需求的釋放，道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均降至臨界點以下，業務總量明顯減少。

不過，從服務業企業市場預期看，業務活動預期指數為57.3％，仍位於較高景氣區間，表明隨著此輪疫情得到有效控制以及中秋節、大陸十一國慶長假臨近，企業對近期服務業市場恢復亦較為樂觀。

(時報資訊)