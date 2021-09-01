美國商業環境風險評估公司（BERI）2021年中第2次（8月）「投資環境風險評估報告」昨出爐，我投資環境排名維持全球第4，名列前茅。值得憂慮的是，其中「政治風險指標」降至第25名，比去年初倒退12名，近2年最差，原因是蔡英文總統在5月疫情升級後民調滑落，以及兩岸關係持續緊張。

投資環境排名全球第4

BERI每年4月、8月及12月會各進行一次投資風險評估，針對「營運風險」、「政治風險」及「匯兌風險」3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

這次「台灣投資環境風險評比（POR）」綜合分數61分、排名第4名，兩者都與今年年初第一次所做相同。台灣投資風險在列入評比的全球50個主要國家中，僅次於瑞士、挪威、南韓。

能維持名次不變，居功最大是匯兌風險指標，台灣持續拿下全球第1。不管是外法令架構、國際儲備、外匯創造能力及國外負債都優於各國。營運風險上，我排全球第3名，在亞洲則是第1，大陸與新加坡同為第18名。營運指標好，經濟部解釋，要歸因於出口成長，今年我第1季實質GDP較去年同期增長8.9％，6月初的工業生產也連續增長16個月。

政治風險預測恐再下探

不過這樣亮麗數字背後仍藏隱憂，這次我台灣政治風險指標持續下降，年初時是第21名，這次下滑4名。而2020年4月評比我方排13名，等於不到2年，倒退12名。甚至明年我國2022年政治風險預測是27名，還會下降。

經濟部表示，BERI第2次調查時間是5到8月，適逢我國疫情三級警戒，疫苗施打覆蓋率仍低，遭到在野黨攻擊，導致蔡英文總統民調數據有滑落，是BERI會觀察判斷的資料。另外，延續首季共軍軍機繞台，兩岸緊張氣氛，也是政治排名後退的原因。

其他亞洲國家政治風險排名，有6個國家優於我們，包括第4名的新加坡、第5名的大陸、第8名的南韓，其他為日本、越南、印尼。

(時報資訊)