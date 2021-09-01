北韓最高領導人金正恩春天曾神隱一個月，6月初再出現在公眾面前時，身形明顯消瘦不少，有報導指他這段時間去打疫苗了。金正恩8月30日再出席公開活動時，暴瘦的身材持續引人注目，數千年輕人列隊歡迎他，當中許多人都哭了。

北韓最高領導人金正恩今年5月神隱長達一個月，6月再度出現公眾視線時，身材明顯消瘦一圈，當時有報導指，金正恩在親信懇求下赴鄉下減重，以維持身體健康。不過日前又有報導指稱，金正恩神隱這段時間去打了新冠疫苗，因為出現高燒、嘔吐等強烈副作用反應，才會消失一個月。

北韓官媒朝中社昨（31）日公布金正恩30日在平壤參與青年節慶祝活動的照片，畫面中金正恩消瘦的身材、明顯寬鬆不少的上衣依舊讓人印象深刻。

專門觀察北韓動向的南韓媒體「北韓新聞」（NK News）描述，當金正恩向數千名列隊歡迎他的年輕人揮手致意時，當中有些人用哭泣迎接，另外有些人對他歡呼。

另據韓聯社報導，當天，金正恩也接見數名上山下海的年輕人，這些人是所謂的「曾落伍的年輕人」，也就是曾經因為犯罪受到法律懲罰、但後來經歷反省並且忠於北韓勞動黨的年輕人。

金正恩今年4月曾在談話中強調不能忽視落伍的青年，後續北韓媒體更改對這些青年的稱呼，從「落伍青年」改為「愛國青年」，並且加強報導這些年輕人成為志願者、離家從事挖礦、建設等辛苦工作的事蹟，彰顯他們協助解決北韓的經濟問題。

金正恩昨日除了與愛國青年合影，也讚賞他們對國家的貢獻。

值得注意的是，金正恩明顯變瘦之際，北韓國營電視台近期卻上映一齣關注身材的卡通，「北韓新聞」報導，卡通中一名身材較胖的女孩決定搭車而不是走路，引來朋友批評「這就是妳變胖的原因」，之後同一名女孩因為吃了太多零食陷入昏睡，被朋友搖醒。

「北韓新聞」指出，北韓素來以糧食短缺聞名，不過實際上菁英族群的肥胖問題已變得愈來愈嚴重。

(時報資訊)