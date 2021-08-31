台股今（31日）開騙線兩點低盤，盤中賣壓出籠，指數一度回測17200點，尾盤電金權值股神龍擺尾，爆出624億巨量，終場指數逆漲上漲93點，收在17490點，守穩季線，成交值擴大到3351億元，籌碼面方面，三大法人聯手買超256.8億元，外資則買超242.63億元；加權指數月線收漲242點且留下一根長下引線，就月線而言，屬於高檔震盪，多頭走勢不變，因此9月、10月應可再突破前波高點18034點，再創新高。

今日最大功臣為晶圓代工龍頭台積電，最後一盤急拉5元、收在614元，其他電子股方面，包括光學股玉晶光、亞光同步走揚，但聯發科、國巨相對弱勢賣壓沉重，面板雙虎也表現疲弱；金融股近來受到外資青睞，尾盤買盤湧入，金融指數收在1607點，創近24年新高。

中小型電子股由MOSFET帶動，富鼎漲停、尼克森大漲，世芯-KY亦表現不錯，金像電、凌陽強漲逾4%；櫃買方面，友詮、驊訊、凌通多拉到漲停，反映中小型股表現慓悍為市場主流，且值得追蹤關注的標的。

中鋼今天除息很給力上演秒填息，帶動春雨、運錩亮燈漲停，不鏽鋼燁興、彰源、新鋼也表現不俗，營建股亦為多頭指標延續昨日漲勢，但航運股方面，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海賣壓仍沉重。

綜觀今日盤勢開低走高，控盤黑手與MSCI調整唱雙簧，最終指數收紅，這應是政府護盤的表彰，在操作策略上，採守株待兔不追漲策略，逢低布局，持股不超過8成，面對強勢股拉回時，投資人膽子要肥，勇敢買進才有獲利機會。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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(時報資訊)

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