台杉物聯網基金所投資的光達技術新創AEye，美東時間2021年8月18日於Nasdaq IPO敲鐘，公司價值扶搖直上。台杉總經理翁嘉盛31日表示，這是案例之一，台杉投資設立時的目標相當明確，投資範圍對焦於5+2創新產業，藉由創業投資（Venture Capial, VC）鏈結起台灣與國外的新創企業，引進前瞻創新科技回台或來台合作。

翁嘉盛指出，矽谷的Facebook、Google到現在的Uber、特斯拉，或是國內早期國發基金投資台積電，都證明創投對新創的投資與支持，將讓這些擁有破壞式創新技術的新創企業能持續發展，甚至有機會成為下一世代科技的領導者。台杉投資旗下許多海外新創團隊，可以串接起與國際級創投的互動，增加台灣在國際創投及新創圈的知名度。

再以光達技術新創AEye為例，台杉物聯網基金在2018年底領投該公司B輪募資，當時就與包括Hella創投（1899年德國汽車頭燈領導大廠設立的創投基金）、SUBARU-SBI創新基金、LG 、凱鵬華盈（Kleiner Perkins Caufield & Byers ,KPCB）等國際創投合作。台杉物聯網其它的投資案中，也陸續與Samsung Ventures、NTT DOCOMO Ventures Inc.、BMW i Ventures、Sony Innovation Fund、Porsche Ventures以及ARM IoT Fund等合作，達到強強聯手的目的。

台杉生技基金方面，則與以色列規模最大的生技基金aMoon合作投資Viractra；Fractyl今年6月完成的1億美元F輪募資，台杉生技基金也和Maverick Capital（位於美國德州的創投基金）、M28 Capital（位於美國康乃迪克州專注健康產業的創投基金）、Population Health Partners（位於美、英、以色列專注創新醫療技術研發的早期創投基金）共同合作。

(時報資訊)