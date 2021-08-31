疫情趨緩、防疫警戒降級，國旅市場景氣回溫，但北市國際觀光飯店住房依舊低迷，有網友發現，六福旅遊集團旗下位在南港的六福萬怡酒店自10月起住房不再接客，對此，六福旅遊集團表示，確實受到疫情衝擊，所以六福萬怡酒店正評估朝大量體樓運用，在市場投下震撼彈。

六福旅遊集團表示，為使營收極大化，有465間客房的六福萬怡酒店正評估幾種大量體運用的可行性，包括整個樓層出租做為企業臨時辦公室，或是租給藝文單位作展演空間，以及轉型作為防疫旅館，目前都在評估中並未定案。

邊境管制未解，外國觀光客進不來，雙北市觀光飯店住房仍欲振乏力，除稍早寒舍餐旅傳出精簡人力，包括晶華酒店董事長潘思亮、萬豪酒店與西華飯店常董劉恆昌皆呼籲政府重視問題，並提供紓困讓雙北飯店度過難關。

為搶攻國旅與大學開學前最後一波暑假商機，台北六福萬怡酒店今（31）日才宣布推出「六福振興有禮 萬怡大FUN宿」優惠，於9月底前預訂且入住官網任一住房專案，每滿1,000元就送300元住宿抵用券。其中，「好食光 美味宅著走 住房專案」除寬敞舒適的卓越客房1晚、2客翌日早餐外，還能將主廚親製的萬怡經典牛肉麵雙人份禮盒(冷凍)帶回家，在家也能品嚐五星美味手藝，雙人價3,699元；「愛你久久 指定日快閃住房專案」為每日限量的超優惠專案，2人入住卓越客房，只要2,399元起。住宿抵用券部分，民眾可在限定期間內，抵用台北六福萬怡酒店官網任一住房專案房價，也可折抵關西六福莊官網指定住房專案房價，每房每晚最高可折抵1,800元。

(時報資訊)

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