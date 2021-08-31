凱基投顧指出，儘管Chromebook面臨需求走緩與零組件缺貨問題，但全球筆電品牌HP、Dell近期均看好下半年筆電需求，觀點與大陸的聯想、台灣的華碩（2357）類似；建議旗下客戶投資相關族群，以具備商務與電競機種的相關業者，作為優先挑選依據。

法人指出，HP於法說會上表示辦公室逐漸解封，帶動商用PC轉強，但Chromebook需求走緩；Dell則提及，需求正從消費機種與Chromebook轉向商用，且高階產品需求明顯反彈，包括工作站、商用桌機等，下半年商用筆電需求將維持強勁。

台系大廠華碩亦看好筆電下半年需求穩健，預估第三季出貨量可望季增10～15％，因晶片缺貨問題，目前供需缺口約20～30％，且零組件缺貨情況將至少延續到年底。

凱基投顧預估，2021年筆電出貨年增14％、至2.61億台，其中Chromebook年增39％、至4,600萬台。根據上半年全球筆電、Chromebook、整體PC出貨量來看，儘管零組件供應仍有不確定性，但全年預估出貨量仍可望達陣。不過，由於2020年下半年基期較高，推測今年下半年整體PC與筆電的出貨年增幅度將會放緩。

將時間拉長至2022年需求展望，法人研究機構綜合評估國內外多家筆電品牌大廠觀點，就算消費型筆電與Chromebook於2022年需求恐會放緩，所幸商務用筆電需求升溫，加上電競筆電維持成長，對整體前景並不悲觀。

(時報資訊)

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