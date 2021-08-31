簡威瑟／台北報導
野村證券科技產業分析師李佳伶指出，臻鼎-KY（4958）股價已完全反應先前對單位售價、毛利率壓力的擔憂，隨多樣產品下半年進入量產，目前評價散發強大吸引力，將投資評等調升為「買進」，與瑞信、美銀證券攜手喊買，三大外資賦予推測合理股價最高達130元。
臻鼎-KY第二季因營收規模比預期大、營業費用管控較佳，每股純益優於市場預期程度高達37％。臻鼎-KY經營管理階層並看好，2021年營收將成長15％，且受惠於蘋果新產品量產，營收高峰應會落在10～11月。野村證券認為，基於更高產能利用率、IC載板與mini LED商機助陣，緩解價格壓力，臻鼎-KY下半年毛利率應為22％，回歸正常旺季水準。
觀察年度獲利表現，臻鼎-KY於2018年每股賺進超過一股本、來到10.5元，接下來於2019、2020年連續小幅度衰退，幸好下半年旺季加持，外資券商對2021年每股純益估計值超越去年，顯示最壞情況已過，2022年每股純益更將重返榮耀，樂觀派外資推估每股純益可望超越11元。
短期而言，野村看好新電池FPCB貢獻，以及在iPhone SLP市占提升，可加持2021年下半年至2022年穩健成長。將時間拉長，預料IC載板對臻鼎-KY營收貢獻將從2021年的3％，成長至2023年的高個位數百分比，李佳伶強調，隨一線IC載板供應商無法滿足智慧型手機應用處理器、射頻（RF）IC、系統級封裝與記憶體載板需求，臻鼎-KY掌握有利產業地位，將大啖外溢商機。
(時報資訊)
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