為協助房東、房客優化每月收繳房租流程，解決收付租金、管理帳務、繳費提醒等三大問題，遠東商銀Bankee社群銀行以社群金融、CSR企業社會責任為核心，運用科技幫助租屋市場數位轉型，攜手彼利數位資訊的「Wholive+ 租屋管家」租屋平台，推出全台第一個租屋金融生態圈，服務上萬客戶。

根據內政部2017租賃市場規模統計，有租屋需求的人口數約400萬人，占近六分之一人口，推估調查顯示，房東人數約占100～150萬人，平均每位個人房東手中握有2～4間房源，房屋總數約達300萬間，且房東、房客普遍會遇到三大痛點，一是租金收付確認不方便也不及時，二是租金紀錄管理雜亂、彙整耗時，三是每月繳費提醒、確認、紀錄，來回反覆重工。

遇東商銀指出，這次合作運用BaaS技術，多角化應用Bankee社群銀行數位存款帳戶，幫助房東、房客一鍵搞定各項租屋相關費用。不僅提供房東、房客6個月5萬元額度1.6％的活存優利，也整合線上法律諮詢服務，幫助房東或房客能初步排解租屋過程中所遇到的法律問題，協助減少租屋糾紛，更輕鬆掌握租屋大小事。

長期以來租賃巿場金流管理，一直是困擾住房租賃市場發展的最大痛點，遠東商銀認為，這次租屋金融生態圈專案推出，為房東、房客建構一站式租屋收付場景，當房東與房客完成合約設定後，房東將每月房租、水電費等各項費用資訊發送給房客，房客即可在收到帳單後點選線上繳租，直接連結Bankee社群銀行 APP，自動帶入房東轉帳帳號及金額，一鍵完成快速轉帳。

此外提供自動提醒繳租及事後支付提醒，幫助房東、房客清楚管理收支狀況，做好資產管理。伴隨租屋金融生態圈持續擴大，後續將陸續上線房東行事曆記錄、租金收取方式新增年收、租屋保險、青年租貸等功能，為民眾更完善一站式住房租賃金融生態圈，打造房東、房客與銀行三方共好的場景金融。

遠東商銀強調，Bankee租屋金融生態圈方案即日起上線，除提供一鍵收付各項租屋費用，還能獲6個月5萬元額度1.6％活存優利，1.6％約是一般活存年利率的10倍（現約0.15％）。5萬元額度，相當適合精打細算族、租屋族，作為日常零用金、租金、修繕金等主要存款帳戶，方便繳付費用之餘還能享活存優利。

對房東族而言，租金收款存入Bankee數位存款帳戶，還能獲無額度上限0.6％利率，為一般銀行定存9個月大額存款300萬利率的4～6倍，非常適合當作投資與修繕維運基金帳戶。遠東商銀Bankee社群銀行鼓勵房東族、房客族申辦Bankee數位存款帳戶，5分鐘即能完成線上開戶，租金收付變得簡單快速又便利，活存優利讓資金運用也更靈活，一同打造互利共好的租屋友善環境。

（遠東商銀Bankee聯手Wholive+推全台首創租屋生態圈，租屋管理一鍵搞定。圖／遠東商銀提供）

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