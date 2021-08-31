（台新銀行贊助女子高球女將錢珮芸（左）8月29日於LPGA次巡賽Symetra奪冠，高球選手陳之敏（右）遠道前來加油打氣，賽後雙方開心合影。圖／台新銀行提供）

女子高爾夫球旅美球員錢珮芸，8月29日LPGA次巡賽Symetra Tour奪冠，繼年初的日立慈善盃後，今年再次抱回的第二座冠軍，也是她在Symetra生涯的第三場勝利，提供贊助的台新銀行強調，同感榮耀。

台新銀行表示，錢珮芸一直是很有實力的選手，這次Circling Raven Championship（CRC）賽事共三回合，後來居上連抓三鳥，最終以低於標準桿16桿的成績奪冠，精彩表現十分亮眼。贊助的另一位選手、同時也是錢珮芸好友的高球旅美選手陳之敏，甫通過Symetra第一關考試，前往愛達荷州擔任這次比賽錢珮芸的桿弟，為她加油打氣，賽後二人開心合影，好感情溢於言表。

台新長期支持體育，贊助女子高球選手持續挑戰國內外賽事，締造職業身涯佳績，近期優秀女將捷報連連。台新銀行指出，包括國內最具潛力的明日之星吳佳晏，於科技希望巡迴賽奪冠，及今年在日巡賽的台灣選手中獎金排名第一的蔡佩穎。該行會持續擔任選手們最堅強後盾，支持選手在球場上傳遞認真的精神，為台灣爭光。

台新銀行說明，該行每年年底固定舉辦的「台新名人慈善高球聯誼賽」，都會邀請客戶與職業球員共同組隊，相互切磋球技。相當期待疫情能夠緩解，順利舉辦聯誼賽，用實際行動貢獻愛心、傳遞愛的力量，致力成為選手與客戶的智慧好夥伴。

(時報資訊)

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