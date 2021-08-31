史上首位檢察官擔任金管會政務副主委的許永欽，日前以生涯規畫請辭，由現任中央銀行業務局局長蕭翠玲接任，引發各界關注。許永欽31日卸任副主委後，將於明天(9月1日)到普華商務法律事務所上班，擔任顧問律師一職。許永欽接受專訪時表示，他是在今年6月間就主動向金管會請辭，其實多年前他就有轉換跑道擔任律師的念頭，金管會副主委是他公職生涯的最後階段，感謝金管會給他服務的機會。

普華商務法律事務所成立迄今21年，與國內四大會計師事務所之一的資誠聯合會計師事務所有策略聯盟的合作關係。許永欽未來將負責財經犯罪的訴訟、銀行及金融機構洗錢法令遵循，企業反貪汙內控、反洗錢、併購案反托拉斯法、非訟業務。

許永欽說，他請辭金管會副主委，確實是生涯規畫，他早在任職高檢署檢察官期間，就有轉換跑道的想法，但由於長官器重，指派他擔任高檢署「股市反禿鷹小組」成員，之後又派他去接任行政院洗錢防制辦公室執行祕書，去年5月接金管會副主委，他日前覺得應該是轉換跑道的時候了，在今年6月間主動向金管會請辭副主委一職。

許永欽是司法官訓練所(現為司法官學院)第34期結業，具有中興大學法商學院改制後的國立台北大學法學博士學位，朋友們都尊稱他「許博士」。他因在金融法規與財經議題上的學術能力讓同儕佩服，且對於繁雜的白領經濟犯罪，常有獨到的偵辦技巧，在檢察界頗具知名度。

許永欽曾經偵辦過2005年時任金管會金檢局長李進誠的勁永禿鷹案，2006年陳水扁女婿趙建銘的台開內線交易案等知名大案，在高檢署服務時，擔任高檢署「股市反禿鷹小組」成員，2019年接任行政院洗錢防制辦公室執行秘書，讓台灣在「亞太防制洗錢組織（APG）」第三輪相互評鑑報告獲得佳績。

許永欽跟金管會淵源頗深，他是第一位派駐金管會的駐會檢察官，去年5月更接下金管會政務副主委一職，也創下檢察官接任該職位的首例。許在金管會副主委任內，負責大同、友訊等多件重大的公司治理、經營權案件，他也是會計師懲戒委員會主任委員，任內因疫情關係也協助推動視訊股東會事宜。

(時報資訊)