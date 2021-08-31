股市名人的名號相繼成為社群網路詐騙工具，讓退隱江湖多年、定居美國的「亞洲股神」胡立陽不堪其擾！胡立陽31日接受本報專訪時表示，自己已退休五年、現正在美國照顧重病的母親，但近期不斷有詐騙集團冒用其名號，他已積極委託最好的大陸、台灣律師處理，也在台北報警，但防不勝防，讓他實在「哭笑不得」，他自嘲是個連電腦都不會用的人、更不可能揪社群，希望不要再有人受騙上當。

胡立陽表示，他已退休五年，早已完全退出證券市場，但近二個月前不斷有朋友告訴他，他的名字被冒用在大陸、台灣設立各種網路帳號、網路群組，發表不實投資言論。

胡立陽表示，為此他不只每晚睡不著，還積極在台北報案，找台灣、大陸最好的律師來處理，但網路社群詐騙「沒有提告人、也沒有受害人」，律師、警察也難使力，甚至有些詐騙若要處理還要到新疆報案，而且今天封掉30個群組、明天又會出現60個群組、詐騙集團不痛不癢，連警察都建議到媒體發布澄清比一個個封群組來得有效。

胡立陽無奈表示，自己其實連電腦都不會用，也沒有任何社群帳號，現在卻出現一堆人受騙，還有人因相信他的名號加入比特幣群組損失800萬元，真的讓他「很難過」，只能用「哭笑不得」來形容，希望所有投資人都能平安，不要再有無辜投資人上當受騙。

(時報資訊)