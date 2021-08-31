針對美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會上提出縮減購債時程將與升息脫鉤一事後，富達國際宏觀及策略配置全球主管Salman Ahmed認為，在2023年之前，美國聯準會升息的機率不大，富達策略性資產配置決策則偏好信用市場中較高收益的資產。

在全球央行年會上，美國聯準會主席鮑爾釋放出三個關鍵訊息，第一是聯準會今年可能會開始減少購買資產。第二，鮑爾強調通膨持續飆升在他看來是暫時性現象，但工資上漲可能會推升通膨預期維持更長一段時間。第三，縮減購債和升息兩者時程將會脫鉤。在此之前市場已連續數月臆測這兩項政策之間的潛在關聯。

富達國際宏觀及策略配置全球主管 Salman Ahmed表示，整體而言，關於縮減購債時程並沒有太多新的資訊，除非經濟數據出現重大意外，否則聯準會可能利用9月會議釋出縮減購債的初步信號，至於正式宣布時間表和縮減速度，則將等到今年11月或12月。

展望未來，Salman Ahmed認為，聯準會在減少貨幣刺激時將保持審慎並循序漸進，在2023年之前升息的機率不大，但包括薪資成長在內等若干通膨因素，可能會比聯準會當前預估的持續更久。隨著這些因素將影響通膨的預期，實際通膨可能會維持在目標之上更長一段時間，以測試聯準會FAIT架構對通膨超標的容忍度。在鮑爾所謂「通膨是暫時性的」觀點受到挑戰之前，預期通膨曲線將微幅趨陡，而富達策略性資產配置決策則偏好信用市場中較高收益的資產。

(時報資訊)