全球減碳是共同挑戰，行政院要求環保署修正「溫室氣體減量及管理法」，將「2050淨零排放」納入，同時就推動碳費、專款改善氣候變遷等議題積極溝通、謹慎評估，並做出減碳分配的整體規劃。

環保署31日表示，依照溫管法規定，應每3年編撰溫室氣體國家報告，上一版「2018年溫室氣體國家報告」已經如期完成，目前正進行2021年版之編撰作業中，將依規定於今年11月30日前報行政院，完全依照規定辦理。

環保署表示，為遵循「聯合國氣候變化綱要公約」(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)要求締約方定期揭露因應氣候變遷行動與成果的規範，即所謂的「國家通訊」(National Communication, NC)，我國在2015年公布施行的「溫室氣體減量及管理法」就通過了此項規定。而前次彙編的「2018年溫室氣體國家報告」參照氣候公約編撰指南，透過相關部會協力撰擬，內容涵蓋國情基本資料、溫室氣體排放清冊、溫室氣體減量政策及措施、溫室氣體排放預測、氣象觀測及氣候變遷科學研究、衝擊影響及調適對策、技術研發/需求及移轉、國際合作及交流、教育/培訓及宣導等九個章節，完整呈現臺灣各界因應氣候變遷努力與階段成果，同時揭露我國採先緩後加速的溫室氣體減量路徑，於2020年及2025年溫室氣體排放量分別較基準年（2005年）減量2%及10%的努力方向。

環保署表示，目前正進行新一版溫室氣體國家報告編撰作業，除了包括溫室氣體排放、減量政策及措施、氣象觀測及氣候變遷科學研究、衝擊影響及調適對策，也會將政府與民間各界高度關注全球暖化課題展現豐沛的活力與具體的行動或倡議，融入報告更新，並且依規定在11月30日以前報請行政院核定。

(時報資訊)