韓國國會31日通過一項法案，禁止蘋果App Store及谷歌Play應用程式商店利用市場地位強迫應用程式開發商分享30％營收，開創全球先例，日後可望吸引歐美各國政府效法。

這項法案是針對韓國電信商業法加以修正，目的在防止大型應用程式商店強迫第三方應用程式分享程式內消費所創造的營收，也禁止應用程式商店以強制下架為手段來威脅第三方應用程式開發商。

這項法案已獲得韓國總統文在寅支持，預計近期內將簽字生效，日後凡是違反規定的業者最高罰金可達韓國營收的3％。雖然韓國市場對蘋果及谷歌營收而言比重不大，但這項法案可望吸引歐美各國效法，未來對兩大巨頭的軟體營收影響深遠。

(時報資訊)