根據產險上半年簽單保費及財報顯示，「汽車任意險」上半年簽單保費437.05億元，成長率高達10％，出現近年難得一見高成長率，且在疫情期間民眾幾乎都宅在家少出遊，車子幾乎少上路，交通事故降，汽車理賠案件也同步少很多，產險業者指出，各產險第二季車險損失率大降一至二成，對第二季產險財務是一大助益。

各產險上半年獲利以富邦產成長率最高，富邦產險2021年上半年稅後淨利42.91億元，較去年同期增加64.6％。至於國泰產險前6月累計稅後淨利11.2 億元，較去年同期微幅減少，但國泰產說明，今年上半年獲利是因大型商業火險賠款金額較去年同期增加所致，隨著季度累積、業績增加已逐漸降低此負面影響，對於占比最大之車險保費累計達64.2億元，上半年較去年同期成長8％。

另二家金控旗下產險公司─華南產和兆豐保上半年也交出亮麗的成長率。華南產上半年稅後盈餘是4.85億元，每股稅後盈餘2.42元，較去年同期1.14元，獲利倍數成長，其主要獲利成長有大半來自「投資」，華南產上半年淨投資收益是3.71億元，去年同期為0.85億元左右。

至於兆豐保險上半年稅後盈餘是2.49億元，每股稅後盈餘是0.83元，去年同期每股稅後盈餘只有0.08元，更是「十倍成長」。兆豐保上半年獲利大增原因─同樣來自理賠金額減少、投資收益增，兆豐保上半年理賠金額19.43億元，較去年期20.31億元少了近億元，前6月淨投資損益2.06億元則比去年同期1.12億元多了近億元。

至於五大上市產險公司─目前各產險已公布上半年獲利，除了臺產因防疫保單理賠和提列準備金處於損失外，其他4家每股盈餘都較去年同期增，上半年每股盈餘最高是新光產，每股盈餘3.45元，其次是中再保的2.09元，旺旺保每股盈餘也有1.37元，第一保上半年每股稅後盈餘0.61元，目前股價仍含息每股0.35元，9月13日除息。

(時報資訊)

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