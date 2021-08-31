勒索軟體近期大行其道、攻勢連連，台灣餐飲業、科技廠紛紛中招。資安廠商Fortinet調查指出，勒索軟體的威脅在一年內成長35倍，且將於接下來的一年在全球更加普及，而在去年底，每天更有多達17,200台設備回報勒索軟體事件。Fortinet北亞區總經理陳鴻翔表示，在這一波攻擊中，台灣也正面臨著嚴峻的勒索軟體威脅，產業涵蓋範圍廣泛，包含醫療、教育、工業、政府機構等都難以倖免。

Fortinet指出，在2019年全球即已發生了超過1.87億次勒索軟體攻擊，對企業的攻擊每天超過50萬次。而根據FortiGuard Labs《2021年勒索攻擊白皮書》，過去一年當中，全球的企業與組織遭受到勒索軟體的威脅成長超過35倍，2020年底，每天更有達1.7萬台設備回報勒索軟體事件。IDC調查則指出，針對勒索軟體的攻擊，有近半（44％）企業願意支付贖金來解決，透過內部支出來要回受影響的文件。

Fortinet觀察發現，勒索軟體可透過任何數位化的方式傳播，如電子郵件、附件、應用程式、社群媒體和USB驅動程式或其他傳輸機制等。目前來說，電子郵件仍然是第一大傳播媒介，網路犯罪分子最喜歡使用「超連結」的方式來進行散播，而後才是「附件」。一旦用戶點擊連結或下載附件，勒索軟體就會隨即下載其他惡意組件，對文件進行加密，使用戶幾乎無法解密文件，必須支付贖金來解決。

陳鴻翔認為，台灣也與全球一樣，面臨嚴重的勒索軟體威脅，且許多產業都無法倖免，而對企業來說，一般的資安策略已經不足以阻止勒索軟體攻擊，需要使用新一代防火牆、端點安全防禦、主動威脅情資、導入AI人工智慧與機器學習分析能力等方案，來實現多層次的網路安全。

勒索軟體對企業的影響遠不止支付給網路犯罪者的贖金，停機的時間更會轉化為數十萬甚至數百萬美元的收入和生產力損失。陳鴻翔建議，企業應該建構完整的電子郵件安全方案，另外，沙箱（Sandboxing）則能提供額外的保護層，即使通過了電子郵件過濾器，包含了未知連結、可疑寄件人或文件類型的郵件，都會再次在抵達用戶網路或郵件伺服器前，已經充分的測試和偵測。

此外，當企業與組織數位轉型時，時常面臨更多的應用程式以及新增的端點。因此，完善網站應用程式防火牆（WAF），可確保使用應用程式時的安全，防止應用程式本身存在的未知風險與漏洞。

另外，「零信任資安」模式假設任何試圖連接到網路的人事物都是潛在威脅，除非他的身分已經被徹底檢查。包含使用多重因素身份驗證（MFA），要求用戶在被授予存取權限前提供多個身分驗證；設定網路存取控制（NAC）來限制未經授權的用戶和設備進入公司網路，提供內部資料更全面的安全防護、更細緻的控制，同時做到威脅防堵、管理以及即時評估設備的安全狀態。

而根據Verizon數據洩露調查報告中指出，85％的數據洩露皆涉及人為因素。因此除了具備完善的安全解決方案與充裕的資安團隊人力之外；同時也應該確保所有使用者都具備報告可疑活動及維護網路安全的能力，員工也應定期接受資安教育，包含公司實施的安全協議與應對策略，避免因個人疏失而造成企業損失。

陳鴻翔建議，企業應隨時做好最充裕的準備，若不幸遭受攻擊，也應該要知道如何能夠最大程度的降低對團隊營運和業務的影響。

(時報資訊)